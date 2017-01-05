В Сирии погибли десантники РФ, участвовавшие в войне против Украины

В социальных сетях появилась информация о гибели в Сирии трех бойцов 7-й роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующегося в Рязани. Ранее об участии российских десантников в боевых действиях в Сирии не сообщалось.
Судя по фотографиям в профиле, сообщение опубликовал бывший или действующий военнослужащий 137-го полка.
Из упоминания гибели бойцов в результате обстрела «в ущелье» следует, что они погибли в горной местности — например, в провинции Латакия к северу от российской авиабазы Хмеймим.
По сведениям исследователей, в 2014 году 137-й гв. парашютно-десантный полк принимал участие в боевых действиях и нес потери на Донбассе.
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