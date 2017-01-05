Россия использует в Сирии тактику “выжженной земли” – ЦРУ

Российская армия применяет в военной операции в Сирии нецивилизованные методы, в том числе тактику «выжженной земли».
Об этом заявил в интервью телекомпании PBS директор ЦРУ Джон Бреннан.
Руководитель спецслужбы отметил, что Москва «играет по собственным правилам» на мировой арене, игнорируя «общепринятые» установки.
Бреннан отметил, что многие из действий России в Сирии оказались бы недопустимы для Вашингтона. « США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей»,— подчеркнул директор ЦРУ.
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