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Россия использует в Сирии тактику “выжженной земли” – ЦРУ

Россия использует в Сирии тактику “выжженной земли” – ЦРУРоссийская армия применяет в военной операции в Сирии нецивилизованные методы, в том числе тактику «выжженной земли».

Об этом заявил в интервью телекомпании PBS директор ЦРУ Джон Бреннан.

Руководитель спецслужбы отметил, что Москва «играет по собственным правилам» на мировой арене, игнорируя «общепринятые» установки.

Бреннан отметил, что многие из действий России в Сирии оказались бы недопустимы для Вашингтона. « США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей»,— подчеркнул директор ЦРУ.

rusjev.net
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