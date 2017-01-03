Трамп не друг Путина – Голышев

Владимир Путин уже определился: нам бы ночь простоять да день продержаться! “Пусть поджигатель шипит и вопит! Голубь летит!” Лаврову отказали в “симметричных мерах” – американские дипломаты могут спать спокойно.Впрочем, Путин нынче обречен действовать безошибочно! Если бы он показал врагу кузькину мать – многовещанные витии воспели бы его непреклонность. А так – воспевают гибкость.И Дональд наш Трамп вовремя подмигнул из-за океана – мол “будь сильным, Путин! 20 января приближается!” Святки к этому моменту закончатся. Православные вылезут из проруби, а вокруг благодать: ни тебе Обамы, ни санкций – только друзья России, только хардкор!Жаль разрушать этот хрустальный замок, навеянный лучшими произведениями студии Уолта Диснея. Трамп нам, конечно, друг, но истина дороже. А состоит она в том, что 20 января ничего не изменится. Потому что нынешнее обострение – не “дембельский аккорд” Обамы, а увертюра Республиканской партии, которая уверенно занимает место у штурвала.Как-то уже забылось, что все “русофобские” инициативы последнего времени исходили от конгрессменов-республиканцев. Обама же, наоборот, накладывал на них вето и безропотно давал Путину “зеленый свет” там, куда тот норовил влезть. Так Украина осталась без американского летального оружия, а в Сирии появился свой “Сталинград”. За это Обаму обвиняли в “слабости”. Путину же приписывали чудесную способность всегда всех переигрывать.А когда Трамп победил, на “хромую утку” вообще перестали обращать внимание. В 2008-м транзит власти в США использовали для атаки на Грузию. В этот раз – додавили Алеппо. Путин на пресс-конференции излучал оптимизм. А потом что-то пошло не так…Чтобы разобраться в его мотивах “хромой утки”, давайте вернемся на восемь лет назад, когда Барак Обама победил Хиллари Клинтон в праймериз и с разгромным счетом выиграл президентские выборы у Джона Маккейна. Он тогда резко критиковал обе партии за “язык вражды” и призывал к компромиссу. И став президентом, он действовал в том же духе: назначал на ключевые посты республиканцев и спокойно реагировал на их критику, какой бы жесткой и несправедливой она ни была. Добавьте к этому особенности его имиджа. Остроумный неформал Обама – на самом деле ярко выраженный консерватор: примерный семьянин, регулярно посещающий церковь.И беспрецедентно грязная избирательная кампания Трампа и Клинтон не осложнила отношения Обамы и республиканцев. Наоборот, они находились по одну сторону баррикад, ведь Трамп умудрился перессориться со всеми партийными лидерами, всех оскорбить, всех обидеть.Насколько искренне Обама желал победы кандидату-однопартийцу – неизвестно. Но то, что победа кандидата-республиканца его не обескуражила, – факт…Московская манера ориентироваться на “самого главного начальника” в американском контексте выглядит просто смешно. Особенно если речь идет о таком нестандартном президенте, как Трамп, и о такой “хромой утке”, как Обама. У Трампа нет ни команды, ни идей, ни ясного представления о рамках президентских полномочий. При этом осторожные однопартийцы снабдили его сильным вице-президентом и готовят почву для импичмента. Вот и получается, что уходящий президент, всегда находивший с ними общий язык, для республиканцев – естественный союзник, а избранный – головная боль.Нервозность Трампа, с которой он реагирует на тему “вмешательства России в выборный процесс”, понятна. Он еще в Овальный кабинет не зашел, а ему уже намекают, что пора с вещами на выход. Кому такое понравится?Руководствуется он инстинктом самосохранения, а не любовью к России. И его кандидат в госсекретари всего лишь бизнесмен, имевший в эпоху дорогой нефти проекты в Арктике. Впрочем, созданный вокруг них “пророссийский шум” вполне может похоронить политическую карьеру и того, и другого.Если республиканцы сочтут Трампа профнепригодным, они объявят ему импичмент (коллеги-демократы их охотно поддержат). И тогда место Трампа в Овальном кабинете займет Майк Пенс. Его политическое кредо мы слышали в ходе предвыборных дебатов, которые он в отличие от Трампа выиграл: “Сила. Просто и ясно”. Отказ Москвы от симметричных мер после высылки 35 российских дипломатов – лучшее подтверждение эффективности такого подхода. А значит, легкой жизни у российского руководства не будет.Впрочем, отрешение от должности “лучшего друга России” наверняка объявят очередной победой Путина. Потом внимание аудитории переключат на Францию, где в президенты метят сразу два “друга России”. В общем, до весны будет чем себя утешить. А там “пойдет крапива, и будет легче“. Но до весны еще надо дожить.Владимир Голышев – публицист и драматург