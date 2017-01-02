В 2017 Россия начнет разваливаться – Степан Демура

“Систему управления я называю ДГА – дураки, глупцы, абсурд. Дураки дают приказы, глупцы их выполняют, на выходе получаем абсурд, полный абсурд”, – объясняет Степан Демура. В конце 2015 года финансовый аналитик говорил в эфире Радио Свобода о том, что ситуация в российской экономике будет складываться “все хуже, хуже и хуже”. Хотя по базовому сценарию долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2034 г. Россию ожидают 20 лет стагнации, в конце 2016 года Владимир Путин стал утверждать, что стагнация заканчивается, а в ряде секторов и отраслей экономики наметились позитивные тенденции. Укрепление рубля и рост цен на нефть, казалось бы, подкрепляют его слова. Однако Степан Демура уверен, что все это несущественно, а спад, начавшийся в 2012 году, будет продолжаться.В последней в 2016 году программе “Итоги недели” Степан Демура дает новый прогноз.– Когда мы с вами разговаривали год назад, вы предсказывали, что холодильники обывателей опустеют. Этот прогноз можно назвать сбывшимся. Согласно опросу “Левада-центра”, из событий уходящего года россияне запомнили прежде всего рост цен и обесценивание денег. Скажете им что-нибудь утешительное или дальше будет только хуже?– Нет, ничего не скажу. Дальше будет хуже, потому что экономика продолжает сжиматься, коллапсировать. Наш доблестный ЦБ и доблестный Минфин только ускоряют этот процесс. Всё очень просто: там нет экономистов, там сидят бухгалтеры. Им нужно затыкать дыру в бюджете сегодня, что они и делают – поднимают налоги и сокращают расходы. Поскольку государство у нас основной инвестор в экономику с большой маржой, то сокращение инвестиций в экономику и повышение налогов приводит к тому, что деловая активность сокращается еще быстрее. Соответственно, быстрее сокращается налогооблагаемая база, поступления в бюджет сокращаются еще быстрее, получается эффект снежного кома. То есть все будет только хуже и быстрее.– Путин говорил на последней пресс-конференции, что спад ВВП составил всего 3,7%, инфляция рекордно низкая. Минэкономразвития говорит, что потребительская инфляция будет ниже, чем в официальном прогнозе, – из-за укрепления рубля и низкого потребительского спроса. То есть они чувствуют себя вполне уверенно.– Пусть чувствуют! Сразу возникает два вопроса: что значит потребительская инфляция и для какой корзины она рассчитывается? Потому что в России очень заметен, особенно в методологии Росстата, эффект инфляции для бедных и инфляции для богатых. Скажем, если у вас доход 25–30 тысяч рублей в месяц, что сейчас считается очень высоким доходом для подавляющего числа россиян, то у вас инфляция будет процентов 15, а если у вас доход 150–200 тысяч, то инфляция будет 3-4%. Что они имеют в виду? Во-вторых, наверное, товарищ Путин и его экономические советники, или кто ему подготовил эти цифры, не в курсе того, что происходит с Росстатом. Росстат сейчас полностью пересматривает все данные и по инфляции, и по ВВП за последние несколько лет. Росстат сейчас даже ВВП опубликовать не может: нельзя сказать, что ВВП за ноябрь этого года изменился так-то и так-то по отношению к ноябрю 2015 года. Поэтому мне трудно сказать, откуда они берут эти данные. Наверное, какая-то секретная лаборатория их готовит или мозговой центр.– Вы говорили о том, что богатые это не так ощущают, и действительно: продажа автомобилей “Бентли” в России выросла в этом году в полтора раза.– Это расслоение доходов. Все же сейчас стали брать как в последний раз. Проценты отката с любого государственного контракта выросли в разы. Посмотрите на громкие антикоррупционные дела, когда у простого полковника МВД 9 миллиардов рублей, берут любого губернатора, он дома хранит от миллиарда до 5 миллиардов рублей, плюс коллекция дорогих часов и тому подобное. Соответственно, остальные чиновники тоже не бедствуют. Гуляют как последний раз, поскольку за границу им теперь тяжело увозить, могут просто отобрать, тратят внутри.“Ведомости” вышли с заголовком “Загадка года: бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев”. Для вас его история тоже загадка?– Да нет, не загадка. Что в этом загадочного? Судя по всему, товарищ решил потребовать бонус или, скажем так, потребовать деньги у святого святых. На него накатилось много дел, поскольку он поднимал брови и задавал вопросы по поводу того, как “Роснефть” и ЦБ устраивают выпуск облигаций “Роснефти” и тому подобное. Получается, что он тормозил приобретение “Роснефтью” “Башнефти”, поскольку сама компания “Роснефть” находится в очень плачевном состоянии с точки зрения финансов, у них сейчас практически нулевой денежный поток, на них висят миллиарды валютного долга, а иногда любое промедление правительства смерти подобно. Любые вопросы в отношении размещения облигаций “Роснефти” и как в этом участвует ЦБ, как печатный станок финансирует “Роснефть”, они могут вызывать непредсказуемую реакцию у руководства “Роснефти”, что, судя по тем материалам, которые есть в открытых источниках, и произошло. Заодно дали сигнал всем остальным чиновникам: ребята, вы тут кормитесь, беспредельничаете, и вашему беспределу есть предел. Вот и все, ничего загадочного в этом нет. У него была, судя по всему, самая слабая “крыша”, или вообще человек без “крыши” был, представлял непонятно чьи интересы и непонятно как там оказался в свое время. Выбрали самое слабое звено.– А “Ведомости” пишут, что Путин ему безгранично доверял.– Я вам скажу словами профессора Преображенского: не читайте советских газет. “Ведомости”, “Коммерсант” – это просто советские газеты, российская желтая пресса. На мой взгляд, разумеется.– Если бы у вас была возможность задать вопрос Путину приватно и в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили?– У меня к нему нет вопросов, мне и так все понятно.– Сорос предрекал банкротство России в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов. Согласитесь с таким прогнозом?– Нет. Может быть, Сорос хочет сыграть против рубля, я не знаю. Давайте посмотрим, сколько осталось, сколько нужно выплатить, и примерно прикинем, сколько нужно денег на импорт. Сальдо платежного баланса пока практически нулевое, не отрицательное, поэтому в следующем году никакого банкротства по валютным долгам не будет, пока не потратят все подушки безопасности. А в 2018 году такая ситуация возможна. 2017 год, я думаю, пройдет без особых потрясений, не будет громких банкротств. А вот в 2018-м –да.– Вы говорили на одной из лекций, что резервов не останется уже к середине 2017 года.– Я говорил, что к концу 2017 года не останется валютных резервов у правительства. Резервный фонд фактически обнулили, еще остался Фонд национального благосостояния. Но если смотреть на скорость обнуления первого фонда, то получается, что к концу 2017 года валюты не будет и ЦБ придется включать печатный станок, им придется уже в открытую нарушать закон о Центральном банке РФ. Сейчас они это делают более-менее закрыто, кулуарно, а там это придется делать в открытую.– Есть еще такой фактор, как международные санкции против России, они сейчас продлеваются в Европе, а администрация Обамы напоследок принимает новые. Можно ли назвать их эффективными, всерьез ли они повлияли на экономику и на умонастроения в Кремле?– Над ними постоянно смеялись силиконовые “Искандеры” Рогозина. Но на самом деле санкции совсем не смешные, Россию просто отрезали от внешнего рынка капитала и трансфера технологий. Поэтому санкции серьезные, они действительно оказывают свое влияние. Но надо понимать, что санкции и падение цен на нефть не есть причина коллапса российской экономики. Коллапс российской экономики начался в конце 2012 года, и это внутренние структурные причины, а не внешние. Санкции и падение цен на нефть просто немножко ускорили данный процесс. А так да, они действенные– это видно по всему.– Внутренние причины, я вас процитирую, это то, что в России нет экономики – это экономика бензоколонки, и бензоколонка постепенно разоряется.– Да, это практически экономика сырьевой колонии.– Когда живешь за границей и иногда приезжаешь в Москву или Петербург, не замечаешь признаков кризиса: рестораны полны, магазины полны…– Километров 50 нужно отъехать от Москвы. Сходите, например, на строительные рынки в Подмосковье, и всё увидите сами. Москва просто сидит на финансовых потоках всей страны. Первыми эти финансовые потоки иссякают в региональных центрах, а уже потом волна доходит до столицы. Достаточно посмотреть на рынок аренды жилья в Москве. Сейчас там, если не ошибаюсь, предложение к спросу – 4 к 1. Неслыханная вещь. Рынок офисных помещений – то же самое.– Все вас спрашивают, что будет с ценой на нефть и что будет с рублем, и я тоже задам этот вопрос.– Я просто повторю то, что я давно говорил, что у рубля дна нет. Еще весной этого года, когда у нас был очередной кризис, была острая нехватка памперсов, цели были озвучены 65, 61, 62, а дальше 56-57, но вот 65 сделали, 61–62 тоже с грехом пополам еле-еле взяли. В принципе последняя цель у него стоит 56–57. У РТС было то же самое: было сказано, что будет две цели “вставания с коленов”, как я говорю, 1050, 1100, 1150–1200, ну вот дошли, еле-еле доползли. Поэтому где-то здесь и по уровням, и по времени– может быть, квартал, следует ожидать существенного разворота, как, впрочем, и по мировым рынкам. Мы заканчиваем сейчас, судя по всему, третью волну суперцикла, и S&P отправится прошибать низы 2009 года. Поэтому в России, и за рубежом в 2017 году может стать очень и очень радостно. Как говорится, у кого-то будет попкорн, у кого-то будут памперсы.– Несмотря на это, нет ни малейшего ощущения, что народ недоволен и зреют гроздья гнева.– Да нет, Доктор Холодильник свою победу начнет одерживать, и рано или поздно люди начнут задаваться вопросами: я работаю, хочу работать, работы нет, денег нет, почему? Тут уже мало кого интересует сакральность Херсонеса, Пальмиры, Алеппо и тому подобное. Процесс длительный, значительную лепту сюда внесли так называемая элита, интеллигенция россиянская и зомбоящик. Процесс идет, но я не думаю, что политическому строю в России что-то угрожает снизу, потому что за последние 300 лет рабский менталитет населению был вбит с молоком матери. А сверху тоже: все, кто чего-то стоит, уезжают из страны. Поэтому в принципе этот режим, если вы имеете в виду политические волнения, может существовать очень долго, потому что оппозиции никакой нет, а есть кремлевские шестерки, которые сейчас разыгрывают оппозицию. Такие режимы, как показывает исторический опыт, падают только по двум причинам. Первая причина – это внутренний переворот, который вполне возможен. И вторая причина – это резкое сокращение кормовой базы. Резкое сокращение кормовой базы сейчас происходит благодаря многим факторам, а что касается внутреннего переворота, это не от нас зависит. Решается вопрос даже не в Кремле, а в Вашингтоне.