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Афганистан обвинил РФ в сговоре с террористами “Талибана” и их финансировании

Афганистан обвинил РФ в сговоре с террористами “Талибана” и их финансированииСоветник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар рассказал о том, что Россия поддерживает контакты с талибами.

Помимо россиян также в сотрудничестве с боевиками “Талибана” упрекнули и Иран.

“Россия поддерживает связи с военным крылом движения “Талибан”, заявил Мохаммад Ханиф Атмар.

По словам советника главы афганского государства, любые контакты с талибами должны быть направлены на обеспечения мира в Афганистане.

“Если речь идет о борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), “Талибан” или какой-либо другой террористической группировкой, то необходимо сотрудничать с правительством Афганистана”, – подчеркнул Атмар.

Он также отметил, что контакты с талибами однозначно должны согласовываться с афганскими властями.

Россияне же ведут свою собственную игру на территории других стран, абсолютно не считаясь с их национальными интересами.

“В противном случае эти действия будут противоречить духу дружбы с Афганистаном”, – заявил Атмар.

Интересно, что посол РФ в Кабуле Александр Магнитский недавно признал факт переговоров россиян с талибами якобы для “обеспечения безопасности российской дипмиссии”.

Сама по себе формулировка звучит довольно комедийно – как будто в Москве не в курсе, что обеспечение безопасности путем сотрудничества с террористами – занятие сомнительное, а вот подорвать и без того упавший имидж государства может весьма ощутимо.

Ранее разведка США сообщила о том, что Россия помогает террористам “Талибана” в их преступной деятельности.

rusjev.net
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