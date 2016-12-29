Афганистан обвинил РФ в сговоре с террористами “Талибана” и их финансировании

Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар рассказал о том, что Россия поддерживает контакты с талибами.
Помимо россиян также в сотрудничестве с боевиками “Талибана” упрекнули и Иран.
“Россия поддерживает связи с военным крылом движения “Талибан”, заявил Мохаммад Ханиф Атмар.
По словам советника главы афганского государства, любые контакты с талибами должны быть направлены на обеспечения мира в Афганистане.
“Если речь идет о борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), “Талибан” или какой-либо другой террористической группировкой, то необходимо сотрудничать с правительством Афганистана”, – подчеркнул Атмар.
Он также отметил, что контакты с талибами однозначно должны согласовываться с афганскими властями.
Россияне же ведут свою собственную игру на территории других стран, абсолютно не считаясь с их национальными интересами.
“В противном случае эти действия будут противоречить духу дружбы с Афганистаном”, – заявил Атмар.
Интересно, что посол РФ в Кабуле Александр Магнитский недавно признал факт переговоров россиян с талибами якобы для “обеспечения безопасности российской дипмиссии”.
Сама по себе формулировка звучит довольно комедийно – как будто в Москве не в курсе, что обеспечение безопасности путем сотрудничества с террористами – занятие сомнительное, а вот подорвать и без того упавший имидж государства может весьма ощутимо.
Ранее разведка США сообщила о том, что Россия помогает террористам “Талибана” в их преступной деятельности.rusjev.net