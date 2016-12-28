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Новые санкции ударят по “деньгам Путина”

Новые санкции ударят по “деньгам Путина”США введут «болезненные» санкции против России и президента Владимира Путина после того, как российские хакеры якобы вмешались в выборы президента страны. Об этом в Латвии сообщил сенатор США от республиканцев Линдси Грэм, передает Reuters.

«Вы увидите, что Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину», – заявил он.

По данным The Washington Post, о введении дополнительных санкций может быть объявлено до конца недели. Санкции будут нести экономический характер, сообщили собеседники издания.

Президент США Барак Обама ранее пообещал ответить России на ее действия во время президентских выборов в стране, речь, в частности, шла о кибератаках на серверы Демократической партии. После этого Путин во время телефонного разговора дал «четкий ответ» на предположения о вмешательстве Москвы в выборы.

В начале октября американские спецслужбы официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов США. Российские власти отрицали свою связь с атаками.

Летом 2016 года хакеры неоднократно пытались взломать серверы американских партий. Эксперты указывали, что за ними стояли группировки Cozy Bear и Fancy Bear, их связывают с российскими властями и разведкой.

rusjev.net
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