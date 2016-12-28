PGNiG заблокировала увеличение поставок газа из России в обход Украины

Польская энергокомпания PGNiG сумела временно заблокировать расширенный доступ «Газпрома» к газопроводу Opal. Он является сухопутным продолжением «Северного потока». Напомним, что «Газпром» имел доступ к половине мощностей газопровода, а доступ к остальной части был ограничен действием Третьего энергопакета. Однако в конце октября Еврокомиссия согласовала, как можно использовать остальную часть магистрали, и у российского холдинга появилась возможность, не нарушая европейские законы, загрузить газопровод на 80−90% мощности. После этого польская PGNiG подала иск на решение Еврокомиссии в Европейский суд и он был принят.
Об этом заявил сегодня глава компании Петр Возняк. Таким образом, по его словам, расширенный доступ «Газпрома» к Opal временно приостановлен.
«Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом», — цитирует Петра Возняка агентство ТАСС.
В официальном пресс-релизе PGNiG говорится, что иск в суд подала дочерняя компания PGNiG Supply and Trading GmbH в Германии и главным мотивом стала якобы угроза конкурентным поставкам газа в Польшу. Как утверждают в PGNiG, Европейский суд обязал Еврокомиссию предоставить детальные объяснения по своему решению, а польской компании поручил провести глубокий анализ угроз для польского рынка.
«Во-первых, нужно дождаться решения суда, чтобы понять, есть ли приостановка и чего она конкретно касается, — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его словам, Еврокомиссия лишь согласовала договор между немецким регулятором, оператором газопровода и его акционерами о формате использования мощностей Opal и никаких самостоятельных действий не совершала.
«Поэтому не очень понятно, что именно приостановил суд, если вообще приостановил, — говорит Алексей Гривач. — Опыт судебных тяжб по поводу „Северного потока“ сугубо отрицательный для Варшавы и положительный для проекта. Правовых оснований доказать такую экстравагантную идею, как у поляков, что ЕК якобы нарушила европейские законы, не заблокировав по политическим мотивам соглашение регулятора, оператора и участников Opal, будет весьма проблематично. В-третьих, в данном случае польские коллеги занимаются банальным политическим гринмейлингом, пытаясь всеми способами притормозить российско-европейское газовое сотрудничество. А самое абсурдное состоит в том, что объектом атаки является проект, который уже сыграл важную роль в повышении безопасности и развитии газового рынка ЕС и который очень важен предстоящей зимой, когда есть аномально высокие транзитные риски с ситуацией на Украине».eadaily.com