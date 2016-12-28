Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:57 – У Житомирі затвердили Архітектурно-художню концепцію зовнішнього вигляду вулиць та територій міста Житомира 
  • 13:54 – До Житомира привезли Вифлеємський Вогонь Миру 
  • 13:46 – Житомирські поліцейські приєдналися до акції «Подаруй життя - стань донором!» (ФОТО) 
  • 16:05 – Бюджет міста Житомира на 2017 рік: загальна характеристика 
  • 18:48 – Мер Житомира запросив депутатів проїхатися до Маликова на тролейбусі 

Умерла принцесса Лея из “Звездный войн”

Умерла принцесса Лея из “Звездный войн”Актриса Керри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге “Звёздные войны”, умерла на 61-м году жизни от последствий сердечного приступа. О смерти актрисы сообщила её семья, передает “Радио Свобода”.

Сердечный приступ случился с актрисой на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления Фишер в критическом состоянии доставили в больницу, где её подключили к аппарату искусственного дыхания. Позднее родственники актрисы сообщили об улучшении её состояния.

На момент начала съёмок в “Звёздных войнах” Фишер было 19 лет. В 2017 году выйдет последний фильм киноэпопеи с её участием.

rusjev.net
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 35
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В США экстренно сел самолет из-за смерти командира экипажа в полёте
» Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154
» Разбился еще один российский самолет с 40 пассажирами на борту
» Взрыв на борту наиболее вероятная причина катастрофы российского самолета в Египте. Stratfor
» Друг Путина Лесин жив и находится в ФБР – Навальный
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
ВСУ сообщили подробности боя под Светлодарском
Сепаратисты похвастались визитом представителя Ватикана на Донбасс
За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців
НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі
Умерла принцесса Лея из “Звездный войн”
Террористы ищут 50 пропавших атомных бомб
В России продолжается массовый мор от боярышника
Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154
Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Китае хотят воссоздать крушение Титаника ради туристов
Домен Ex.ua продається за $1 млн
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+