Умерла принцесса Лея из “Звездный войн”

Актриса Керри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге “Звёздные войны”, умерла на 61-м году жизни от последствий сердечного приступа. О смерти актрисы сообщила её семья, передает “Радио Свобода”.
Сердечный приступ случился с актрисой на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления Фишер в критическом состоянии доставили в больницу, где её подключили к аппарату искусственного дыхания. Позднее родственники актрисы сообщили об улучшении её состояния.
На момент начала съёмок в “Звёздных войнах” Фишер было 19 лет. В 2017 году выйдет последний фильм киноэпопеи с её участием.
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