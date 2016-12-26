Террористы ищут 50 пропавших атомных бомб

Военные специалисты считают, что разные террористические организации вкладывают сейчас максимум усилий для того, чтобы обнаружить пропавшие в годы холодной войны в 50-80 годах прошлого столетия ракеты с ядерными боеголовками.Пентагон подтвердил, что в эти годы из арсеналов вооруженных сил США исчезли 8 ракет с ядерными боеголовками, взрыв которых в 2200 раз более разрушительный, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.В России нет официальных подтверждений пропавших ракет с ядерными боеголовками, но, тем не менее, считается, что из арсеналов российской армии пропали около 50 таких ракет, часть из которых лежат на морском дне.Об этом сообщает 25 декабря Второй канал ИТВ.По мнению специалистов, в случае, если террористам удастся обнаружить пропавшие ракеты, то они вряд ли будут пригодны для использования, но могут послужить базой для создания «грязных» атомных бомб.Главное опасение вызывает «Исламское государство», террористы которого усиленно разыскивают утерянные ракеты в Европе. Тем более, что в рядах этих террористов есть завербованные специалисты, которые могут превратить их в «грязные» бомбы. Такого рода опыт у них есть, считается, что в Ираке и Сирии террористы ИГИЛа уже использовали такие бомбы.О первой пропавшей атомной бомбе стало известно в 1950 году, когда американский военный самолет В-36 взлетел с военной базы на Аляске и потом пропал с экранов радара. На его борту была атомная бомба типа МК4, правда без взрывателя, но начиненная ураном. Совсем недавно канадский водолаз-любитель заявил, что нашел бомбу на дне Северного Ледовитого океана. ВМФ Канады обещал послать специальный отряд с целью проверки этого заявления водолаза.«Грязная бомба» состоит из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества, при подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается и, за счёт ударной волны, радиоактивное вещество распыляется на достаточно большой площади (таким образом, её можно считать одним из видов химического оружия). Размер бомбы может быть различным в зависимости от количества исходного материала.