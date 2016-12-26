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В России продолжается массовый мор от боярышника

В России продолжается массовый мор от боярышникаИстория с массовым отравлением людей спиртосодержащим концентратом для ванн “Боярышник” в Иркутске уже несколько дней не сходит со страниц российских изданий и новостных лент информагентств.

В результате употребления контрафактного “Боярышника”, в котором вместо этилового (пищевого) спирта оказался метиловый (технический). За несколько дней число жертв потребления “Боярышника” в Иркутской области уже превысило 75 человек. Ужасающая цифра, однако, если взглянуть на статистику последних лет, то окажется, что нынешнее массовое отравление в Иркутске – вовсе не нечто из ряда вон выходящее.

По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы. - Ред.) в России ежегодно фиксируют около 55 тысяч случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 14 тысяч – с летальным исходом. При грубом пересчете этих показателей на дни, выходит, что ежедневно в России травятся суррогатами алкоголя 150 человек, 38 из них умирают. Иркутская область, по официальным данным, входит в число регионов, в которых количество разной тяжести отравлений спиртосодержащей продукцией регулярно превышает в полтора-два раза средние показатели по стране.

Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков отмечает, что число жертв превышает стандартные показатели, но, в целом, “это абсолютно обычная история, не эксклюзив”. “При наличии того уровня спроса на психоактивные вещества, который есть в России, и при отсутствии политики снижения этого спроса, люди будут потреблять всякую дрянь. Появится ли в этой дряни яд – дело случая, а вот то, что россияне ее потребляют – это система”, – посетовал Зыков в интервью DW.Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков отмечает, что число жертв превышает стандартные показатели, но, в целом, “это абсолютно обычная история, не эксклюзив”. “При наличии того уровня спроса на психоактивные вещества, который есть в России, и при отсутствии политики снижения этого спроса, люди будут потреблять всякую дрянь. Появится ли в этой дряни яд – дело случая, а вот то, что россияне ее потребляют – это система”, – посетовал Зыков в интервью DW.

rusjev.net
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