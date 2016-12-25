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Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154

Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154Министерство обороны России обнародовало список 92 человек, которые находились на борту самолета Ту-154, который упал вблизи Сочи, когда летел в Сирию к военным РФ.

Список опубликован на сайте Минобороны РФ.

В частности, на борту было 8 членов экипажа, 8 военных, двое госслужащих, 64 музыканты из ансамбля песни и танца Александрова, 9 журналистов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная под псевдонимом Доктор Лиза).

Напомним, утром 25 декабря самолет российского Минобороны Ту-154 упал упал в акватории Черного моря близ Сочи. На борту находилось 92 человека, в том числе журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

rusjev.net
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