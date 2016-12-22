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Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей

Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детейВ Иркутске шесть детей остались сиротами, так как их родители умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, сообщает zamkova.info со ссылкой на meduza.io

Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительстких прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют опеку над ним.

Одного ребенка направили в приют для сирот, но его также планируют взять на воспитание родственники. С ребенком работает психолог.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, оставшимся без родителей.

- Массовое отравление средством для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 19 декабря. От употребления жидкости скончались 72 человека, еще 33 остаются в больницах. На этикетке «Боярышника» было указано, что в ней содержится этанол, но на самом деле ее сделали на основе ядовитого метилового спирта.

- В рамках уголовного дела о производстве и распространении товаров ненадлежащего качества задержаны 13 человек.

- Президент России Владимир Путин поручил ужесточить контроль за продажей спиртосодержащих жидкостей, а также скорректировать акцизы на алкоголь.
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