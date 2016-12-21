В Китае приземлилось НЛО

Правда, приземлилось оно не то, чтобы очень... Мягкой посадки не получилось - корабль неизвестной цивилизации потерпел крушение в китайской провинции Шанси, рухнув в жилом квартале и спровоцировав ажиотаж среди любознательных китайцев, которые тут же пошли копаться в обломках неведомого "дракона"... И даже кое-что нашли, пока прибывшие силы порядка не взяли район под свой контроль, сообщает zamkova.info
со ссылкой на v-shoke.com
.
Событие произошло ночью, под утро, падение НЛО сработало как очень ранний будильник - оглушительного характера. Металлический дискообразный объект вместе падения образовал большую выемку-кратер, в конце своего пути к поверхности, как сообщили очевидцы, "сильно и ярко горел". Вряд ли там кто-то выжил. Хотя это может быть и наблюдательный беспилотник инопланетян - что даже более вероятно.
Что удалось найти на месте спасательных работ (вокруг загорелся настил) - так это оплавленные куски металла и странную миниатюрную табличку с выгравированными символами, которым не нашлось аналогов в известных земных алфавитах и шифрах.
Падающие куски распадающегося НЛО повредили крыши нескольких жилых домов в квартале.
Все находки конфискованы правоохранительными органами и переданы на экспертизу. Впрочем, в Китае ее результаты вряд ли обнародуют, там предпочитают "молча" изучать загадочные объекты и артефакты...