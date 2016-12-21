Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:05 – Бюджет міста Житомира на 2017 рік: загальна характеристика 
  • 18:48 – Мер Житомира запросив депутатів проїхатися до Маликова на тролейбусі 
  • 22:24 – Увага! Не купуйте м'ясо невідомого походження та на стихійних ринках 
  • 15:13 – Зарядні станції для електромобілів в м. Житомирі 
  • 15:07 – На Житомирщині прокуратурою та податківцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції 

В Китае приземлилось НЛО

В Китае приземлилось НЛО
Правда, приземлилось оно не то, чтобы очень... Мягкой посадки не получилось - корабль неизвестной цивилизации потерпел крушение в китайской провинции Шанси, рухнув в жилом квартале и спровоцировав ажиотаж среди любознательных китайцев, которые тут же пошли копаться в обломках неведомого "дракона"... И даже кое-что нашли, пока прибывшие силы порядка не взяли район под свой контроль, сообщает zamkova.info со ссылкой на v-shoke.com.

Событие произошло ночью, под утро, падение НЛО сработало как очень ранний будильник - оглушительного характера. Металлический дискообразный объект вместе падения образовал большую выемку-кратер, в конце своего пути к поверхности, как сообщили очевидцы, "сильно и ярко горел". Вряд ли там кто-то выжил. Хотя это может быть и наблюдательный беспилотник инопланетян - что даже более вероятно.

Что удалось найти на месте спасательных работ (вокруг загорелся настил) - так это оплавленные куски металла и странную миниатюрную табличку с выгравированными символами, которым не нашлось аналогов в известных земных алфавитах и шифрах.

Падающие куски распадающегося НЛО повредили крыши нескольких жилых домов в квартале.

Все находки конфискованы правоохранительными органами и переданы на экспертизу. Впрочем, в Китае ее результаты вряд ли обнародуют, там предпочитают "молча" изучать загадочные объекты и артефакты...
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 287
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Самолет с россиянами в Египте сбил ИГИЛ
» Цена на нефть к Новому году может рухнуть до $30 — эксперты
» Утопить российский Черноморский флот можно двумя-тремя ракетами Пятого флота США
» Ужас. Пассажиры A-310 знали, что падают в Индийский океан
» Крушение А330 застало экипаж врасплох
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
ВСУ сообщили подробности боя под Светлодарском
Сепаратисты похвастались визитом представителя Ватикана на Донбасс
За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців
НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі
Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей
В Казахстане разбился истребитель Су-27
В Китае приземлилось НЛО
Такие диктаторы, как Путин никогда не уходят в результате выборов – Пионтковский
ЕС будет давить Россию санкциями до августа, а потом вероятно продлит
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Китае хотят воссоздать крушение Титаника ради туристов
Домен Ex.ua продається за $1 млн
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+