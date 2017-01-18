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В обласному центрі на гроші пенсіонерів полюють шахраї – поліція закликає житомирян до обачності

В обласному центрі на гроші пенсіонерів полюють шахраї – поліція закликає житомирян до обачності Попри безліч застережень щодо пройдисвітів, які під виглядом працівників поліції полюють на довірливих жертв, громадяни вперто продовжують потрапляти їм на гачок. За два останніх дні житомирські пенсіонерки віддали псевдополіцейським загалом близько 20 тисяч гривень, повідомляє zamkova.info

Увечері 16 січня до Житомирського відділу поліції звернулася 88-річна жителька обласного центру. Бабуся розповіла, що кілька годин тому хтось зателефонував на її стаціонарний телефон і представився працівником поліції. Абонент одразу ж ошелешив стареньку повідомленням про те, що з вини її онука сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала людина. Аби врятувати винуватця від в’язниці, абонент запропонував бабусі заплатити 5 тисяч доларів США.

Розгублена і шокована пенсіонерка чесно зізналася незнайомцеві, що у неї немає таких грошей, а в наявності лише частина замовленої суми. Відтак псевдополіцейський призначив зустріч, під час якої старенька і передала в руки невідомому 2100 доларів США та 100 євро.
А вже за годину зуміла додзвонитися до онука і з’ясувати, що ні в яку подібну неприємність він не потрапляв.

17 січня ще одна 60-річна житомирянка посеред ночі «виручила» сина з уявної халепи. Тривожний дзвінок на стаціонарний телефон надійшов їй о пів на другу ночі. Невідомий абонент повідомив про затримання її сина поліцейськими за побиття чоловіка. За чверть години жінка відкрила двері своєї квартири невідомій жінці, нібито з поліції, і віддала їй не лише 8 тисяч гривень, але й золоті сережки та на додачу свій мобільний телефон. Загальна сума збитку сягнула 14 тисяч гривень.

Поліцейським ошукана житомирянка змогла описати візитерку: це жінка на вигляд 40-45 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, яка була одягнена в куртку сірого кольору, темні штани та темну шапку.

Нині за обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, у рамках яких вживають заходів щодо встановлення осіб пройдисвітів.

Водночас поліцейські звертаються до жителів Житомирщини із застереженням:

- у разі, якщо вам повідомляють про затримання поліцією рідної людини, уточніть усі відомості, у тому числі й відділок, в якому знаходиться ваш родич. Після цього зателефонуйте самі до чергової частини поліції, з’ясуйте всі обставини та повідомте про вимагання грошей;

- спробуйте зв’язатись з людиною, про яку йдеться, або з кимось, хто може бути поруч – рідні, друзі, сусіди тощо;

- у разі візиту до вас додому поліцейських, вимагайте у них пред’явити службове посвідчення, перепитайте та запишіть прізвища та посади. Якщо візитери викликають у вас підозру, спілкуйтеся з ними у присутності рідних, сусідів чи знайомих;

- жодним чином не погоджуйтесь на умови незнайомців, особливо якщо вони вимагають терміново сплатити грошів за нібито звільнення рідної людини від відповідальності. Відразу повідомте на номер «102» - вас намагаються ошукати!

Розкажіть про заходи перестороги своїм батькам, рідним, сусідам та знайомим. Це допоможе вберегти їх від неприємностей та завадить ошуканцям продовжити свою злочинну діяльність.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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