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Е-декларування: нове провадження проти народного депутата

Е-декларування: нове провадження проти народного депутатаДетективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом (ст.368-2, ч.3 Кримінального кодексу України). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у його е-декларації, повідомили zamkova.info в прес-центрі НАБУ.

Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, що відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.
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