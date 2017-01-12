Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 
  • 16:52 – На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра 
  • 15:27 – Житомир в день народження Сергія Корольова відвідав космонавт Леонід Каденюк 
  • 15:07 – У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф 

«Справа Мартиненка»: розслідування триває

«Справа Мартиненка»: розслідування триваєДетективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідування фактів одержання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівлях, здійснених ДП «НАЕК «Енергоатом». Заяви про зобов’язання Бюро закрити це провадження буцімто за рішенням суду не відповідають дійсності, повідомили zamkova.info в прес-центрі НАБУ.

11 січня Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка у закритті зазначеного провадження. Натомість зобов’язав Бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду.

Нагадуємо, що кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом» Бюро зареєструвало у грудні 2015 року. Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 24
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Артем Ситник: ГПУ передала НАБУ матеріали, яких бракувало для розслідування т. зв. «справи Мартиненка»
» Детективи НАБУ викрили на хабарі п’ятого суддю
» Детективи НАБУ викрили на отриманні хабара 4-го суддю
» Детективи НАБУ викрили суддю Харківського районного суду
» Допит Миколи Мартиненка перенесено на 18 січня
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
Далеко ли до Таллинна? Крымский сценарий для Прибалтики
Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли
"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"
Тайны мира: Гебекли-Тепе, "город богов"
Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод из пистолета
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+