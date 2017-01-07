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НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій

НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-деклараційНаціональне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій, повідомляє zamkova.info.

Відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій.

Нагадуємо, що 17 листопада Бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті стосовно народних депутатів України і одне — представника судової гілки влади. У грудні НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень. Досудове розслідування триває.
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