ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией

Расследовательская группа из Голландии Bellingcat сообщает, что за время с начала конфликта армия Укарины уже сбила 5 из 12 закупленых Россией в Израиле разведываетльных дронов. Каждый дрон стоит около 7,5 миллионов долларов.
Дроны серии “Форпост”, были запкуплены Россией в Израиле после 2008 года и активно использовались в войне на Донбассе с самого ее начала. Также производство этих аппаратов при поддержке Израиля локализовано в России.
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