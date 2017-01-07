ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией

Расследовательская группа из Голландии Bellingcat сообщает, что за время с начала конфликта армия Укарины уже сбила 5 из 12 закупленых Россией в Израиле разведываетльных дронов. Каждый дрон стоит около 7,5 миллионов долларов.Дроны серии “Форпост”, были запкуплены Россией в Израиле после 2008 года и активно использовались в войне на Донбассе с самого ее начала. Также производство этих аппаратов при поддержке Израиля локализовано в России.