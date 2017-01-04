Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «Службове підроблення»).
Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.
За версією слідства, організована група впродовж 2015 року створила фіктивну заборгованість Державного підприємства перед підконтрольним приватним підприємством, звернулася до суду для її стягнення, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного Держпідприємства.
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