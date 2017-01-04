Як святкували Новий рік в українських компаніях?

Дев’ять із десяти компаній в Україні організовують новорічні корпоративи для своїх співробітників. Але тільки в третині компаній гуляння відбуваються за рахунок роботодавця. Для решти – передноворічна вечірка в колі колег у середньому коштує від 200 до 500 грн. У якому форматі відбувся останній корпоратив 2016 року в українських компаніях, дізнавався Міжнародний кадровий портал hh.ua.
Новий рік — найбільш поширене й улюблене офісне свято. 89% компаній святкували Новий 2017 рік на корпоративному рівні. Майже половина опитаних провели вечір традиційно за застіллям з алкоголем, танцями і конкурсами. Практично в кожному десятому офісі дотримувалися «сухого закону» — застілля проходило без алкоголю. Ще 7% співробітників зустріли свято з офіційними промовами і привітаннями. А ось такі недешеві заходи, як салют, корпоративи за участю зірок, екскурсійні тури й спільні поїздки на відпочинок траплялися вкрай рідко.
Лише в третині компаній корпоратив відбувається коштом роботодавця. Решта платять за святкування зі своєї кишені. Двом із п’яти опитаних він обходиться не більше ніж у 200 грн. Проте нерідко «білим комірцям» доводиться викладати більш вагомі суми. Наприклад, кожен четвертий витрачає на свято в колі колег 300-500 грн, а кожен шостий — понад 500 грн.
Троє із п’яти офісних співробітників отримали подарунок від роботодавця. Найчастіше співробітники отримували як подарунок цукерки і алкоголь. Кожного восьмого роботодавець до кінця року порадував грошовою премією. Рідше компанії презентували сувенірну продукцію і ще рідше — продукцію компанії, предмети домашнього вжитку й подарункові сертифікати.
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