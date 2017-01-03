В Украине будут производить легендарные М-16

"Укроборонсервис" и американская компания Aeroscraft подписали договор о сотрудничестве по выпуску стрелкового оружия по стандартам НАТО. Об этом говорится на сайте Укроборонпрома, в который входит "Укроборонсервис",Первым совместным проектом станет винтовка M16 модели WAC47. Основатель Aeroscraft, эмигрант из Украины Игорь Пастернак, пояснил, что проект будет реализован, поскольку Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и пограничники переходят на стандарты НАТО."Модифицированный M16, который сейчас называется M4, это стрелковое оружие, которое стоит на вооружении всех элитных войск НАТО", - сказал Пастернак.M16 — американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах. Это одна из наиболее распространенных моделей стрелкового оружия в мире.Напомним, в ноябре 2016 года "Укроборонпром" испытал новые минометы по стандарту НАТО. В стрельбах задействовали 82-мм минометы КБА-48М1 от КБ "Артиллерийское вооружение", М-120-15 "Молот", калибром 120-мм и 60-мм и миномет по стандарту НАТО, который производят на ПАО "Завод Маяк" а также разнообразное стрелковое вооружение, включая крупнокалиберные снайперские винтовки.