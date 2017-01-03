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Війна на Донбасі більша за битву проти ворога

Війна на Донбасі більша за битву проти ворога Американський тижневик Newsweek змальовує ситуацію, яка складається на лінії фронту між українським військом та російсько-сепаратистськими силами на українському Донбасі. Швейцарська газета Neue Zurcher Zeitung розмірковує над тим, чи США за президентства Дональда Трампа спробують домовитись з Росією за спиною Європи щодо встановлення обопільних зон впливу. Американське періодичне видання Chicago Tribune змальовує портрет Володимира Путіна, закликаючи новообраного президента Дональда Трампа бути обережнішим із російським диктатором.

Американський суспільно-політичний тижневик Newsweek опублікував статтю «Смертельна битва проти підтримуваних Росією бойовиків та загальної зими». У підзаголовку додається, що бойові дії на лінії фронту на Донбасі переважно обмежуються цими днями участю далекобійної артилерії та пострілами снайперів. Видання пише, що українське військо подекуди веде бої з ворогом, який перебуває за сотню метрів через «нічийну землю». І ворог цей складається зі строкатих груп місцевих бойовиків, підсилених регулярним російським військом. Американський тижневик пише, що дехто з українських бійців перебуває на передовій з весни 2014 року. Зокрема, йдеться про батальйон «Айдар», колишню добровольчу бойову одиницю, яка увійшла до складу регулярних підрозділів Збройних сил України. Видання вказує, що після майже трьох років бойових дій, війна на Донбасі постає чимось більшим аніж просто битва проти ворога. Це ще й щоденна битва проти холоду, за умов суворої континентальної зими сходу України. На додаток, підтримка бойового духу українських військових також постає серйозним завданням, бо ж, як пише тижневик, багато хто з українських вояків на лінії фронту відчуває, що їхня власна країна про них забула, так само, як і забула про них решта світу. Далі видання наводить слова українського вояка на ім’я Алекс, який каже, що не воює тут за український уряд, натомість веде боротьбу за український народ.

Newsweek пише, що попри перемир’я, війна і надалі точиться на сході України. Бойові дії вже, щоправда, не такі інтенсивні, як це було перед «припиненням» вогню. Водночас стрілянина відновлюється щоночі після того, як міжнародні спостерігачі відбувають на нічліг. Американське видання зазначає, що спостерігачі за дотриманням угоди про припинення вогню з ОБСЄ не відвідують зони бойових дій вночі, і от саме у цей час вздовж цілої лінії фронту з оскаженілою затятістю відновлюється ворожнеча. Втім, як пише тижневик, за словами бійців українського батальйону «Айдар», вони ніколи не бачили спостерігачів ОБСЄ навіть вдень. Український вояк на ім’я Алекс коментує: «Звісно, тут немає теплої постелі або ж ресторанів, отож, чого б це вони сюди приїздили?!» Американське видання додає, що батальйон «Айдар» був одним із українських добровольчих збройних підрозділів, який відіграв ключову роль у перші місяці конфлікту. Саме тоді, коли, як пише тижневик, регулярне українське військо було заскочене зненацька швидким наступом об’єднаних сил росіян та місцевих бойовиків. Ця бойова одиниця згодом увійшла до складу українського війська як 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Тижневик зазначає, що на лінії фронту багато бійців батальйону «Айдар» стверджують, що після майже трьох років бойових дій вони і надалі майже повністю залежать від цивільних волонтерів. І тут йдеться про все – від води до їжі, шкарпеток та білизни. Далі видання наводить слова ветерана українського війська – 54-річного Олександра Дерев’янка, який також несе службу на передовій. Дерев’янко каже, що війна на Донбасі – це війна проти Росії, яка розпочала цю війну. За його словами, тут йдеться про вторгнення Росії на територію України. Натомість Дерев’янко вважає, що США нині постають єдиним справжнім другом України. Боєць також зауважив, що Європа не розуміє, що коли Україна не зупинить Путіна тут, він вдиратиметься вже глибше до Європи.

radiosvoboda
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