Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции

Украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции в районе Светлодарск дуги.Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.Указывается, что Турчинов прибыл на место обострение ситуации, где провел совещание с военным руководством антитеррористической операции.“Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери”, – сказал Турчинов, добавив, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, “предоставившие дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны”.По словам Турчинова, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы позиций ЗСУ с использованием запрещенными Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.“По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарск дуги установлен своеобразный “рекорд”- более 800 в сутки”, – сказал он.