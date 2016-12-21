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Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции

Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позицииУкраинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции в районе Светлодарск дуги.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Указывается, что Турчинов прибыл на место обострение ситуации, где провел совещание с военным руководством антитеррористической операции.

“Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери”, – сказал Турчинов, добавив, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, “предоставившие дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны”.

По словам Турчинова, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы позиций ЗСУ с использованием запрещенными Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

“По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарск дуги установлен своеобразный “рекорд”- более 800 в сутки”, – сказал он.

rusjev.net
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