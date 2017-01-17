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До вирішення ситуації в Олевську працюватиме спецпідрозділ

До вирішення ситуації в Олевську працюватиме спецпідрозділСпецпідрозділ Нацполіції працює в Олевську на даний час і залишатиметься там за необхідності. Такі домовленості голови ОДА Ігоря Гундича та начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області В’ячеслава Печененка, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

«Заходи з безпеки громадян вже посилено. Домовилися, що для забезпечення громадського порядку в Олевську залишиться на час необхідності спецпідрозділ», – повідомив голова ОДА Ігор Гундич.

Сьогодні ситуація контрольована. Нагадаємо, в результаті сутички із застосуванням зброї поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

«Поліція Житомирщини докладе зусиль, щоб усі причини та обставини були з’ясовані у ході об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. У найкоротші терміни очікуємо результату від вжитого комплексу заходів», – зазначив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко, який в оперативному порядку виїхав в Олевськ.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події – Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Нині триває комплекс спеціальних заходів, направлених на встановлення та затримання причетних до події осіб.

Загалом ситуація в Олевському р
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