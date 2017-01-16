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У «бурштиновому» містечку на Житомирщині вночі сталася стрілянина. Є поранені та загиблий

У «бурштиновому» містечку на Житомирщині вночі сталася стрілянина. Є поранені та загиблийБлизько опівночі відбулася сутичка із застосуванням зброї. Є інформація про одного загиблого, повідомляє zamkova.info з посиланням на tyzhden.ua.

У Житомирській області в місті Олевськ, яке вважається «бурштиновим» краєм, у ніч на 16 січня невідомі відкрили вогонь, по молодим людям, що перебували поблизу кав'ярні та парковки. У результаті інциденту отримали поранення кілька людей, один з них помер у лікарні. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук.

«Картина вражає зухвалістю: близько 12 години ночі в центр Олевська приїхали щонайменше 3 автомобілі, серед яких мікроавтобус. З авто вибігли невідомі особи спортивної зовнішності озброєні пістолетами та гвинтівками. Вони розпочали розстрілювати молодих хлопців які знаходилися поблизу кав'ярні та парковки. Під час масового зіткнення, хтось з приїжджих кинув в натовп гранату, як наслідок багато молодих людей отримали поранення різного ступеня. Когось забрала швидка, хтось поїхав до лікарні з друзями або небайдужими людьми, інші – розбіглися та займаються самолікуванням. Бандити посідали в авто та поїхали за межі міста. Наскільки мені відомо в Житомирській області введено план «Сирена», а до Олевська відправлено спецзагін поліції. Під посиленою охороною перебуває Олевська районна лікарня, яка приймає важкохворих людей. Поблизу лікарні зібралися десятки обурених хлопців з всього району, вони надають допомогу своїм друзям та вимагають неупередженого розслідування зухвалого злочину», - пише Ніколайчук.
У «бурштиновому» містечку на Житомирщині вночі сталася стрілянина. Є поранені та загиблий
Він також повідомив, що серед поранених щонайменше двоє немісцевих з «моторошними» наколками.

Окрім того, депутат пише, що місцеві мешканці хочуть привернути увагу влади до проблем бурштинового краю та готують акції протесту. За його словами, до Олевська стягують додаткові сили, місце розстрілу огороджене, там працюють слідчі ГУ Нацполіції Житомирської області. Є інформація з лікарні, що один з поранених помер.
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