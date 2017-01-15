Обрано керівника Одеського територіального управління НАБУ

Директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України обрано Дмитра Руденка. Відповідне рішення конкурсна комісія Бюро ухвалила 12 січня, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр НАБУ.
Дмитро Руденко до обрання на посаду в НАБУ очолював Хмільницьке відділення поліції Калинівського відділу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Раніше працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Має три вищі освіти: дві юридичні та одну за спеціальністю «Облік і аудит».
Конкурс на посаду керівника Одеського територіального управління розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому взяли 47 кандидатів. До етапу співбесіди після тестування на знання законодавства дійшли 29 осіб.
Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.
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