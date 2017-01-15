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Обрано керівника Одеського територіального управління НАБУ

Обрано керівника Одеського територіального управління НАБУДиректором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України обрано Дмитра Руденка. Відповідне рішення конкурсна комісія Бюро ухвалила 12 січня, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр НАБУ.

Дмитро Руденко до обрання на посаду в НАБУ очолював Хмільницьке відділення поліції Калинівського відділу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Раніше працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Має три вищі освіти: дві юридичні та одну за спеціальністю «Облік і аудит».

Конкурс на посаду керівника Одеського територіального управління розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому взяли 47 кандидатів. До етапу співбесіди після тестування на знання законодавства дійшли 29 осіб.

Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.
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