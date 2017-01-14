НЛО-1985: что сталось в Петрозаводске?..

17 февраля 1985 г в районе Петрозаводска светящийся шар тащил состав на протяжении 22 км, сэкономив 300 кг топлива. История получила огласку, потому что машинисты по радиосвязи переговаривались с дежурной по станции Новые Пески, и это слышали многие их коллеги. Так же, этот шар увидела та дежурная по станции и некоторые машинисты встречных поездов. Кроме того, были материальные подтверждения - сэкономленное топливо в большом количестве и странные нарушения в движении состава...Через 2 недели, 4 марта того же года в помещении союза журналистов Карелии был проведен подробный опрос обоих машинистов. Звукозапись опроса на магнитофон провел секретарь правления союза журналистов Сорокин Г.В.По мнению машинистов размер светящегося шара около 30 см, расстояние до него было 150 м, летел он на высоте 30 м. Светился он белым светом и испускал конусообразный луч такого же цвета, но, менее яркий чем сам шар.Все происходило в темное время суток, небо было безоблачным, потому что были видны звезды. По словам дежурной по станции НЛО осветил станцию оранжевым цветом.В самом начале в 20:30 яркий объект появился на расстоянии 200 м справа от поезда на перегоне "Иматозеро - Новые Пески". Сразу, как его заметили, он плавно переместился вперёд поезда правее.В кабине тепловоза первым обратил внимание на это Сергей Орлов, назвав это ракетой. Помощник ответил, что это не ракета, а звезда. Тогда машинист ответил, что этот объект слишком велик для звезды и назвал это вертолетом. Затем и эту версию отбросили.Первое воздействие на поезд произошло через 5 минут после появления шара, когда машинист попытался снизить скорость до 25 км/ч, в соответствии с планом движения. Но, поезд не притормозил, а, наоборот, немного ускорился. Это был 456-й километр участка "Петрозаводск - Суоярви". Тогда машинист сделал второе торможение, не предусмотренное планом. После второго торможения удалось снизить скорость до необходимой величины. Далее поезд необъяснимым образом двигался без помощи двигателя, но, скорость не снижалась, что и дало экономию топлива 300 кг от нормы на этом участке.Находясь в 4 км от станции Пески, машинист сообщил дежурной о непонятном объекте перед поездом. Зоя Григорьевна вышла из своей будки посмотреть, но, ничего не увидела и вернулась в будку. Тогда НЛО стал уходить от поезда в сторону станции, женщина второй раз вышла наружу, и со второго раза таки увидела его. (откуда известно, что она его видела - не уточняется).Шар улетел аж за станцию, а когда поезд миновал станцию, то шар вновь появился слева впереди. И в этот момент поезд по непонятной причине резко снизил скорость на 10 км/ч. Машинисты назвали это "ударом". Используют не понятное мне выражение "не толчок, а удар". Как будто поезд во что-то ударился. При этом тормоза поезда не срабатывали.После резкого торможения, поезд вновь стал двигаться с нормальной скоростью так, что не было необходимости задействовать двигатель.Далее поезд сделал плановую остановку на 25-30 минут на станции Застава. (12 км от станции Новые Пески). К этому моменту шар летел на несколько метров ниже, чем в начале. После остановки поезда шар улетел влево за лесопосадку. Машинист по регламенту должен выходить на наружный осмотр локомотива, но, побоялся из-за находящегося поблизости шара. Спустя какое-то время, шар исчез. Тогда Сергей Орлов вышел на осмотр. Через 3-4 минуты на него "сквозь деревья" был направлен яркий свет, он испугался и забежал в кабину тепловоза от "греха подальше". И больше не выходил.В это время прошел встречный поезд. Машинистам встречного ничего не говорили.Затем поезд тронулся и опять шар стал спереди слева на том же расстоянии и сопровождал состав до 434 километра пути, после чего в 21:45 очень быстро скрылся за горизонтом окончательно слева в сторону Финляндии.То есть, общее время общения с шариком 70 минут, из них в движении 40-45 минут, и 25-30 минут простоя на станции Застава. Общее пройденное расстояние 22 км.Доехав до Суоярви, осмотрели тепловоз, никаких повреждений не было обнаружено, тепловоз передали другой бригаде.Когда Орлов и Миронов вошли в комнату отдыха для машинистов, их стали расспрашивать о случившемся коллеги, потому что они слышали переговоры по радиосвязи.Андрей Горин, добавил интересные детали данного события:В 90-х годах. я жил в г. Суорви (Карелия). Бывшая теща тогда работала начальником железнодорожной станции г..Суоярви. Я её расспросил по этому случаю, что да как...Сейчас уже точно не помню, скорее всего в тот момент дежурила на станции другая работница, которая и видела все происходящее. Она и доложила начальнику станции об инциденте.Рассказывала, что по связи машинист поезда сообщил о том, что не может остановить поезд и его как бы тянет светящийся шар. Машинист предупредил по связи всех, чтобы ему дали "зеленый" свет во всём направлении. Когда поезд проезжал мимо жел. станции дежурная станции выбежала на улицу и увидела собственными глазами, то что изложено в видеоролике.Но это ещё не все. Я сам работал и общался с людьми, которые обслуживают железнодорожные пути в том направлении. Это путейный участок г. Суоярви. Так вот, получается очень странная картина...Но зачем НЛО совершать подобные действия, какой в этом смысл? Вопрос остается. Кроме того, стоит отметить, что НЛО частит в Петрозаводск, оно было здесь в 60-х годах, в 1977, в 1985, несколько раз в 90-е и уже наблюдали в новом веке. Почему здесь?