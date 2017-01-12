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Корабли пришельцев летают и сигналят землянам

Корабли пришельцев летают и сигналят землянамКак паровозик Тишка едет и издает звуки "Чу-чу!", так и хитроумные пришельцы, их летательные аппараты, намного превзошедшие человеческие, хоть и летают в межзвездных просторах со скоростью света, но все равно не могут удержаться от того, чтобы постоянно подавать сигналы слаборазвитым землянам... Они ждут от нас ответа, а мы?! Пока не доросли, но очень стараемся...

Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают авторы исследования, могут производиться инопланетными цивилизациями.

Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах. Это, как полагают ученые, является дополнительным свидетельством в пользу того, что необычные сигналы порождены инопланетными цивилизациями.

Ученые также оценили сроки, в течение которых подобного рода импульсы, но исходящие из Млечного Пути, будут зарегистрированы жителями Земли. Это может произойти через примерно 300 лет. Сам сигнал придет с расстояния 10−20 килопарсек, а его спектральная плотность потока излучения составит десять-сто миллиардов янских.

Источником быстрых радиовсплесков (коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий) до сих пор являются отличные от Млечного Пути галактики. К настоящему времени зарегистрировано 17 подобных сигналов, происхождение которых до сих пор не ясно.

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