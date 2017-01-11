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Різдвяна місія: До УКУ на запрошення волонтерів приїде близько 200 дітей загиблих українських воїнів

Різдвяна місія: До УКУ на запрошення волонтерів приїде близько 200 дітей загиблих українських воїнівПроявити солідарність із сім`ями загиблих українських бійців, подарувати радість їх дітям у спільному різдвяному співі і запросити до святкової атмосфери древнього Львова – такою є різдвяна місія волонтерів, які запросили 12 січня до міста Лева родини загиблих воїнів АТО.

Завдяки роботі волонтерської мережі про різдвяну місію у Львові дізналися родини із 4 областей України - Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської.

Ініціатором такої зустрічі є волонтерка з Лондону, представниця української діаспори Ірина Естевес у співпраці з благодійною організацією Ukrainian Charity. Ірина Естевес є парафіянкою греко-католицького храму в Лондоні і вже не перший рік займається пошуком коштів на потреби українських бійців за посередництвом волонтерської мережі з різних областей України. За допомогою в організації акції вона звернулася до УКУ.

«Піклуватися про таких людей, проявити опіку і розуміння – це наш громадянський обов’язок. Це діти, які втратили батьків і матері, які втратили чоловіків. Їхні рідні полягли за нашу свободу. «Волонтерська сотня УКУ» радо долучилася до спільної місії. На прохання благодійників з Лондона волонтерська мережа з різних областей України займалася пошуком родин, а ми своєю чергою раді їх запросити в УКУ, адже деякі з запрошених ніколи не бували у Львові», - розповідає керівник відділу розвитку УКУ Ольга Зарічинська.

Впродовж дня дітям безкоштовно проведуть екскурсії чудо-потягом по Львову, розкажуть історію міста і церков, а також запросять на гостину в Український католицький університет.

Тут на них чекають спеціальні майстер-класи від фахівців соціального проекту «Простір надії». Психологи із Інституту психічного здоров’я УКУ розкажуть про те, як можна турбуватися про себе і ближнього.

Аби проникнутися відчуттям Різдва, діти та їхні матері зможуть заколядувати разом з «Пікардійською терцією» та гуртом «Галичани» з Тернополя. Загалом уся програм триватиме з 11.00 до 18.00 год вечора.

«Як душпастир і волонтер вже впродовж 3 років спостерігаю, яким болем відгукується для українців втрата на Майдані чи на війні батька або чоловіка. Особливо на фоні розмов про те, що нічого не змінилося. Ніщо так сильно не деморалізує і не вганяє у депресію, як нерозважні слова про те, що жертва була надаремною. На фоні недостатніх реформ і видимого поступу є дійсно спокуса так подумати. У таких умовах важливо підтримати сім’ї, які пережили втрату. Це елементарна людська солідарність і бажання показати, що вони є цінні і жертви їх рідних не є забуті. Вшанування і прояв солідарності - це важливі терапевтичні кроки, яких не замінити ліками, соціальними пільгами чи допомогою психолога», - зазначив координатор «Волонтерської сотні УКУ» отець-доктор Петро Терлецький.
Серед волонтерів, які долучені до цієї акції: Ірина Естевес (Лондон), Волонтерський рух "Меценати для Солдата" (МдС) (Волинь), Логістичний центр допомоги бійцям АТО (Тернопіль), Трач Галина (Львівщина), Наталія Перцович (Івано-Франківськ), Ольга Зарічинська («Волонтерська сотня УКУ»).

Зазначимо, що «Волонтерська сотня УКУ» бере активну участь в допомозі українській армії на сході України. До організації входять працівники УКУ і студенти. Волонтери передають гуманітарну допомогу військовим та жителям окупованих територій. У 2016 році «Волонтерська сотня» виготовила та передала військовим частинам 2 мобільні прально-банні комплекси. Провадиться душпастирське та волонтерське служіння у Львівському військовому госпіталі. Також вдалося забезпечити військово-польові госпіталі розхідними медичними матеріалами і запчастинами.

За детальнішою інформацією звертайтеся: 096 811 88 68.
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