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Ученые поведали, что ели европейцы на заре цивилизации

Ученые поведали, что ели европейцы на заре цивилизацииВопрос, когда люди научились использовать огонь для приготовления пищи, до сих пор остаётся открытым. На этот счёт существуют разные мнения. Некоторые исследователи считают, что огонь в «кулинарии» применяют уже 1,8 миллиона лет, другие говорят: нет, первые «горячие блюда» появились существенно позже, 300–400 тысяч лет назад.

Возможные свидетельства использования огня в «кухонных» целях можно увидеть на некоторых ранних памятниках в Африке. Но прямых доказательств нет, к тому же непонятно, как кулинарные навыки распространялись в других землях. Чёткие следы «приручения» огня в Европе имеют возраст около 800 тысяч лет (пещера Куэва Негра). Чуть более поздние свидетельства (780 тыс. л.н.) происходят из Израиля, со стоянки Гешер-Бенот Яаков.

В поиске прямых доказательств исследователи из Йоркского университета и Автономного университета Барселоны извлекли микрофоссилии (микроскопические остатки) из налёта на зубах, найденных в пещере Сима дель Элефанте (Испания). Челюсть с зубами из Сима дель Элефанте являются древнейшими останками людей в Европе (1,2 миллиона л.н.).

В зубном налёте удалось найти остатки сырой животной ткани, необработанные гранулы крахмала (следы злаковых), пыльцу сосны, частицы насекомых и, возможно, следы зубочистки. Однако всё это было необожжённым; кроме того, нет и следов того, что владелец зубов вдыхал дым – обычно такие следы, если их находят, явно указывают на использования огня.

Вывод напрашивается сам собой: древнейшие жители Европы всё ели сырым. Огонь на «кухнях» появляется здесь где-то в промежутке между 1,2 миллиона и 800 тысяч лет назад (см. выше).

Авторы работы считают, что приготовление пищи на огне связано с эволюционными изменениями: около 800 тысяч лет назад человеческий мозг увеличился. Кроме того, появление «горячего» связано и с появлением новых копий гена амилазы – фермента слюны, расщепляющего крахмал; с большим количеством амилазы можно было переработать добавочные порции углеводов из пищи, приготовленной на костре.

Ещё одна интересная особенность – это разнообразие рациона. Хотя первые европейцы и были сыроедами, они успешно использовали то, что им давали леса: и растения, и животных.

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