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Дніпряни збільшили підтримку свого мера

Дніпряни збільшили підтримку свого мераСередня оцінка діяльності дніпровського міського голови Бориса Філатова збільшилась до 3,24 бали. Такі результати щомісячного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного в грудні Центром досліджень та комунікації ACTIVE GROUP.

Дніпряни мали змогу оцінити діяльність міського голови за п’ятибальною шкалою, в якій «один» — мінімальна оцінка, а «п’ять» — максимальна. Груднева відмітка стала для нього рекордною. До того найбільшою середньозваженою оцінкою жителі Дніпра оцінили мера в квітні – тоді він отримав 3,19 бали. В червні цей показник спав до найнижчої відмітки в 2,77 бали, і лише з жовтня почав зростати.

Найвищу оцінку в «п’ять» балів мер отримав від 8,7% респондентів, а «четвірку» поставили 28,2% опитаних. В той же час, найпопулярнішою оцінкою була «трійка», на яку 44,7% опитаних оцінили діяльність Бориса Філатова. Оцінки «два» та «один» бали поставили меру 12,6% й 4,5% опитаних містян відповідно. 1,3% не змогли дати свою оцінку на це питання.

Дослідження відбувались в рамках проекту «Дніпровський омнібус». Загалом опитано 1695 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

Довідка

Проект міських омнібусів компанії ACTIVE GROUP розпочався у червні 2015 року. В рамках проекту проводяться регулярні (щомісячні) опитування для декількох замовників із різними завданнями, які спільно його фінансують.
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