Жизнь на Венере все-таки возникла раньше, чем на Земле

Группа ученых из США опубликовала результаты многолетних исследований в которых заявила, что именно Венера была первой обитаемой планетой Солнечной системы, а не Земля.
Команда ученых под руководством Майкла Вэя из Института космических исследований Годдарда в Нью-Йорке, сообщила, что предоставит полный отчет о результатах своих исследований на заседании Американского астрономического общества в Пасадене.
Ученые сообщили, что они уверены в том, что 3 миллиарда лет назад на Венере были благоприятные условия для зарождения и существования жизни. Эту планету не зря называют близнецом Земли из-за множества схожих характеристик.
Даже сейчас Венера обладает самой плотной атмосферой среди всех земле-подобных планет. В данный момент эта атмосфера состоит из углекислого газа, а значит в данный момент жизнь на ней невозможна, но так было не всегда.
Венера обладала мягким климатом, а на ее поверхности плескались водные океаны глубиной до двух километров, а в это время на Земле только появились примитивные бактерии. По мнению исследователей, именно Венера, а не Земля была первой пригодной для обитания планетой в нашей системе и скорее всего она и была обитаема.
Три миллиарда лет назад на Венере были такие же условия, которые сейчас можно наблюдать на Земле. Комфортные условия, как в тропиках, кислородная атмосфера, мягкий климат и огромные океаны.
Небо на Венере в тот период было пасмурным, а в некоторых ее регионах дождь шел круглые Проведенные научной командой расчеты показали, что океаны на Венере исчезли относительно недавно, примерно 320 миллионов лет назад.v-shoke.com