Тайна исчезнувшей канадской деревни

Загадка исчезновения жителей эскимосской деревни Ангикуни (Канада) до сих пор будоражит умы людей, интересующихся тайнами нашей планеты, хотя прошло уже более 80 лет. Этому непостижимому явлению по сей день так и не нашлось никакого рационального объяснения...
12 ноября 1930 года канадский охотник Джо Лабелль промышлял пушнину на берегу озера Ангикуни. Озеро издавна славилось богатой рыбалкой, в нем в изобилии водились форель и щука, а в окрестных лесах было много пушных зверей. Вот почему эта отдаленная и труднопроходимая местность притягивала к себе охотников и рыбаков.
Однако не каждый решался отправиться туда за добычей — об этой местности издревле ходили зловещие легенды. Старожилы рассказывали, что на озере обитают злые духи, которые время от времени напоминают о себе местным жителям. Но на дворе стоял двадцатый век, легенды уходили в прошлое, а жизнь шла своим чередом, и самые выносливые из охотников добирались и в этот отдаленный уголок Канады. В их числе был и Джо Лабелль, который уже не один раз возвращался с озера с богатой добычей.
Он хорошо знал окрестности и всегда перед обратной дорогой останавливался передохнуть и согреться в местной рыбацкой деревне, которая, как и озеро, носила название Ангикуни. Местные жители из племени инуитов были очень доброжелательны и гостеприимны, всегда были готовы накормить и обогреть путника.
Охотник сильно устал и замерз, так как ноябрь выдался морозным. Лабелль с трудом добрался до деревни и зашел в первый попавшийся дом. Печь была растоплена, на столе стоял котелок с еще теплой мясной похлебкой. Но в доме никого не было, не было и собак на дворе. Охотник зашел в соседний дом, потом еще в один, и еще...Он обошел всю деревню, но везде была та же странная картина — ни души, но такое ощущение, что люди покинули дома вот только что, перед его приходом. Причем покинули в спешке, бросив дела.
Но самым странным было то, что покидая дома, люди не захватили с собой ни оружие, ни теплую одежду, ни запас продовольствия. Ведь в этих суровых краях никто и никогда не покидал дом налегке. Второй необъяснимой деталью было то, что вокруг домов не было видно ни единого следа людей. А ведь следы должны были четко отпечататься на снегу.
Охотник, несмотря на смертельную усталость, так был поражен увиденным, что не стал останавливаться в покинутой деревне. Зрелище внезапно и таинственным образом опустевшего поселения было шокирующим. Ужас придал охотнику сил, и он смог проделать путь длиною в несколько миль до ближайшего отделения связи. Добравшись до телеграфа, Лабелль сообщил о происшествии в канадскую полицию.
Через несколько часов отряд конной полиции добрался до деревни Ангикуни. По пути к ним присоединились еще трое охотников, оказавшихся неподалеку от озера. Адманд Лоран и двое его сыновей, услышав от полицейских о происшествии, рассказали, что накануне были очевидцами странного явления.
Два дня назад во время стоянки они заметили на небе невиданный светящийся объект, который медленно двигался в сторону озера Ангикуни. Он менял форму, принимаю то вид цилиндра, то заостренного веретена. Охотники уверяли, что светящийся объект не был похож ни на что, виденное ими ранее — это не могло быть ни северное сияние, ни облако, ни какое-либо другое атмосферное явление, характерное для этих мест.
Прибывшие на место полицейские тщательно обследовали деревню. Они обнаружили еще несколько странных и зловещих деталей, которые ускользнули от внимания выдохшегося и перепуганного Джо Лабелля. Местное кладбище на краю поселения было разорено.
Все без исключения могилы были разрыты, а тела погребенных исчезли. Это не могло быть делом рук местных жителей — инуиты с трепетом относились к своим усопшим, и нарушение покоя кладбища было древним табу. Но это разорение не могли совершить и животные — могилы были разрыты аккуратно, погребальные камни были сложены в ровные ряды.
Еще одна шокирующая находка ждала полицейских в сотне метров от деревни. Они обнаружили под снегом трупы ездовых собак, которые, по предварительному осмотру, умерли от голода. Это представлялось невероятным. Ведь покинутые дома были полны запасов еды. А эскимосы всегда считали ездовых собак своим главным богатством, и скорее голодали бы сами, чем дали бы им умереть с голоду.
Эта необъяснимая история стала сенсацией года, газеты во всем мире наперебой выдвигали все новые и новые версии случившегося. Официальная версия канадской полиции не устраивала никого. Она гласила, что племя инуитов, руководствуясь какими-то своими практическими или религиозными представлениями, решило перекочевать на другую стоянку. Но это не объясняло ни одну из загадок исчезновения людей. Почему они не захватили вещи, оружие, продовольствие? Почему они дали умереть собакам? Почему не осталось никаких следов?
Рационального объяснения этой загадке не смог предложить никто. Самой распространенной гипотезой стало мнение о похищении инуитов инопланетянами. Как бы неправдоподобно это не звучало, но только такая гипотеза сводила концы с концами. И только она могла увязать исчезновение людей с появлением накануне странного летающего объекта, который никто и никогда не видел в этой местности ни до, ни после загадочного происшествия.v-shoke.com