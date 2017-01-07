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Марк Цукерберг показал свой дом

Марк Цукерберг показал свой домСовсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение — умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому.

Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.

Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.

Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!

rusjev.net
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
Марк Цукерберг показал свой дом
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