Марк Цукерберг показал свой дом

Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение — умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому.
Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.
Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.
Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!
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