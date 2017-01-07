Ученые узнали, как выглядит мир глазами животных

Среднестатистический человек способен различать от двух до восьми миллионов оттенков цветов при остроте зрения 20/20 (по системе голландского офтальмолога Снеллена). А вот у животных все немного по-другому. Как? А давайте узнаем! Нидерландские ученные исследовали как видят мир различные виды животных.
Кошки способны различать лишь голубой, серый и желтый цвет. Острота зрения кошек колеблется в пределах 20/100 — 20/200, т.е. значительно ниже, чем у человека. Они могут четко различать те же предметы что и человек с расстояния в 200 футов, только находясь от этих предметов на удалении в 20 футов. У кошек в 10 раз меньше светочувствительных колбочек на сетчатке глаза, что делает их зрение менее чувствительным к цвету.
Собаки способны различать оттенки голубого, желтого и зеленого, обладают остротой зрения 20/75 и чувствительны к свету. У собак лишь два типа светочувствительных колбочек на сетчатке глаза, в отличие от трех типов у человека. Поэтому цветовой мир собак ограничен.
У мух панорамное зрение: они наблюдают окружающий мир на 360 градусов. При этом мухи видят мир в замедленном режиме. Причина этого кроется в их крошечных размерах и высокой скорости обмена веществ. Мухи различают голубой и зеленый цвета.
Глаза крысы расположены с разных сторон головы. Такое расположение позволяет иметь широкое поле обзора и позволяет животному заметить опасность с любой стороны сразу. Крысы видят окружающий мир нечетко и в оттенках серого.
У змей слабое зрение и они различают только два цвета. Вместо этого они пользуются инфракрасными сенсорами, которые позволяют создавать тепловое изображение окружающего мира.
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