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"Титаник" был обречен изначально?..

"Титаник" был обречен изначально?..Журналист Шенана Молони заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода «Титаник».

Оказывается, дело вовсе не в айсберге, а хорошо известная всем история не более, чем легенда, призванная прикрыть истинных виновников. Тех, которые отпустили в плавание заранее обреченный корабль...

В течение 30 лет Молони проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с легендарным судном. Для этого он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание.

Independent пишет, что эксперты подтвердили: причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.

Молони уверен: владельцы «Титаника» приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.

Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина. Следовательно, гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

1 декабря стало известно, что китайская компания Seven Star Energy Investment Group начала строить копию «Титаника» в натуральную величину. Это будет аттракцион на территории курортного комплекса Romandisea International в провинции Сычуань. По словам представителей фирмы, проект планируется завершить к концу 2017 года.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.

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