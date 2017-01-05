Проїзд шляхами Житомирщини забезпечено

Циклон з негодою потроху наближається до Житомирщини. 4 січня почало сніжити та посилився вітер. Але ці умови не спровокували затримок в русі на автомобільних шляхах загального користування області.
Для розчистки автодоріг упродовж минулої доби працювало 67 механізмів підрядної організації, 42 з них – на шляхах державного значення області, решта ліквідовувала наслідки негоди на автодорогах місцевого значення.
Найбільша кількість опадів зафіксована у Житомирському, Новоград-Волинському та Коростенському районах області.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області
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