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Проїзд шляхами Житомирщини забезпечено

Проїзд шляхами Житомирщини забезпеченоЦиклон з негодою потроху наближається до Житомирщини. 4 січня почало сніжити та посилився вітер. Але ці умови не спровокували затримок в русі на автомобільних шляхах загального користування області.

Для розчистки автодоріг упродовж минулої доби працювало 67 механізмів підрядної організації, 42 з них – на шляхах державного значення області, решта ліквідовувала наслідки негоди на автодорогах місцевого значення.

Найбільша кількість опадів зафіксована у Житомирському, Новоград-Волинському та Коростенському районах області.

Прес-служба
Служби автомобільних доріг у
Житомирській області
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