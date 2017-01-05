Что скрывает загадочная пирамида Цестия

Рим очень богат на исторические памятники, которые являются достоянием мировой культуры. Одно из древних сооружений, что дошло до нас с античных времен – это пирамида Цестия, довольно нетипичный для культуры этого края мавзолей, который располагается недалеко от ворот Сан-Паоло на Авентине в Риме. Сооружение мавзолея имеет форму неправильной пирамиды и сильно напоминает пирамиды Египта.
Кто покоится в пирамиде Цестия
В Средние века бытовало мнение, что в пирамиде Цестия были захоронены останки Рема – одного из братьев, которые по преданию основали Рим. Также в те времена считалось, что останки второго брата – Ромула покоились в подобном сооружении – пирамиде в Ватикане возле замка Святого Ангела (эту пирамиду снесли в 16 веке). Подобного мнения даже придерживался Петрарка, о чем мы знаем из его произведений. Но позже в 1660 году папа Александр 7 издал указ, следуя которому раскопали вход в пирамиду и там были обнаружены мраморные надписи возле оснований статуй, а также следы фресок, которые впоследствии рассказали об истинной истории возведения этой пирамиды. Оказалось, что пирамиду возвели в 15 году для члена одной из четырех великих корпораций в Римской Империи, богатого судьи и преора – Гая Цестия Эпуло.
Сама Гробница Цестия находится в маленькой погребальной камере внутри пирамиды. Также в пирамиде было найдено множество статуй, которые ныне хранятся в Капитолийском музее, а фрески и росписи на стенах гробницы, к сожалению, почти не сохранились, только на одной стене их более-менее можно разглядеть. Также стало известно, что именно в то время стали модными постройки в египетском стиле: также в Риме до сих пор сохранилось несколько обелисков, которые стоят на площадях и рядом с цирком. Данное сооружение имеет громадные размеры: 37 метров в высоту и около 30 м в ширину. Материал, который использовался при возведении пирамиды – кирпич и бетон, из которых формировали пирамиду на травертиновом фундаменте, также сооружение покрыто мраморными блоками.
Позже, в 3 столетии н.э. Цестиеву пирамиду включили в комплекс оборонительных сооружений, когда возводили стену Аврелиана. Сейчас историческая ценность пирамиды Цестия в Риме очень велика, ведь данное сооружение античной культуры является единственным и уникальным в своем роде, ведь все в пирамиды, которые возводились в эпоху Древнего Рима, были разрушены.
И пусть это не пирамида "цивилизации богов", а "новодел", но уникальность и историческая ценность объекта не вызывают никаких сомнений.v-shoke.com