Через 20 лет телепортация станет столь же доступной, как поездка в лифте

Железный конь идет на смену крестьянской лошадке! Американские ученые утверждают, что к 2040 году люди смогут перемещаться с одной точки земного шара в другую с помощью телепортации, и это станет столь же естественно и просто, как сегодня езда в обычном лифт. В таком случае сцены из фантастических фильмов воплотятся в реальность...
Физики уже давно занимаются проблемой перемещения различных объектов в пространстве. Теоретически это возможно, но на практике ученые до сих пор не могут воплотить идею телепортации на расстояние. Для того, чтобы осуществить их задумку, нужно доработать техническую сторону, которая базируется на теории квантов.
В 2016 году канадские и китайские специалисты уже провели попытку телепортировать предмет на 30 километров от пункта отправки. В процессе эксперимента они использовали электромагнитные волны долиной 795-1500 нанометров. Пока эти попытки не увенчались успехом.
В будущем ученые собираются провести ещё ряд опытов по перемещению предметов. К 2040 году на Земле могут появиться новые технологии, которые позволят людям путешествовать по миру через порталы, а не с помощью автомобилей, кораблей или авиалайнеров. Тогда, наверное, их надобность пропадет и станет просто развлечением, как сейчас поездка на обычном лифте.
Лифты тоже иногда выходят из строя, но... согласитесь, они уже давно никого не удивляют, и все ими пользуются. Так же будет и с порталами.v-shoke.com