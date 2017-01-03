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Сказка о “Золушке” впервые была написана египтянами

Сказка о “Золушке” впервые была написана египтянамиСамая ранняя известная версия сказки обнаружена на египетских папирусах. Главная героиня сказки — девушка по имени Родопис, родившаяся в Греции. Она была похищена пиратами, которые привезли её в Египет, где и продали в рабство.

Хозяин купил ей изящные кожаные позолоченные сандалии. Пока Родопис купалась в реке, сокол (этим соколом был бог Гор) украл её сандалию и унёс фараону. Сандалия была такой маленькой и изящной, что фараон тут же объявил общенациональный розыск. Когда он нашёл Родопис — Золушку — он тут же женился на ней.

«Золушка» — западноевропейская сказка, наиболее известная по редакциям Шарля Перро, братьев Гримм и «Пентамерона».

Это один из самых популярных в истории культуры «бродячих сюжетов», который имеет свыше тысячи воплощений в фольклоре разных народов мира.

Французский язык – Cendrillon, немецкий – Aschenputtel, английский – Cinderella, русский – Иван Тургенев перевёл название как «Замарашка».

В одной из самых древних версий сказки (Китай), героиня носит обувь, сотканную из золотых нитей, с подошвами из чистого золота. В сказке братьев Гримм героиня сначала получает в подарок «туфельки, расшитые шелками и серебром», а в последний вечер – «туфли чистого золота». В бретонской сказке «Груша с золотыми грушами» упоминаются три пары туфелек: стальные, серебряные и золотые . В итальянской сказке Золушка обута в серебряные туфельки, а в венецианском варианте сказки – в алмазные. В датской сказке туфельки шелковые. В сказке писательницы Мари-Катрин д’Онуа они сделаны из красного бархата и вышиты жемчугом. Известный французский антрополог Поль Деларю, изучив версии «Золушки» в сказках разных народов, обнаружил следующие варианты:

Просто башмачки, без уточнения: 24
Сандалии: 1
Стеклянные башмачки: 5
Золотые башмачки: 1
Хрустальные башмачки: 1

В сказке Перро Золушка обута в стеклянные башмачки. Однако начиная с XIX века материал, из которого были сделаны башмачки Золушки, стал предметом непрекращающихся споров, поскольку во французском языке слово «стекло» (verre) произносится так же, как название меха особой выделки “fr:vair” (шкурки сшивались, образуя чередование окраса спины и брюшка пушного зверька, обычно белки, см. Беличий мех (геральдика)). Первым на возможность подобной ошибки Перро указал Оноре де Бальзак:

В XV и XVI веках торговля мехами переживала эпоху своего расцвета. Добывать пушнину было тогда делом нелёгким: приходилось совершать длинные и опасные путешествия в северные страны; в силу этого меха ценились чрезвычайно дорого. В те времена, так же как и теперь, высокие цены только повышали спрос: ведь тщеславие не знает преград. Во Франции, а равным образом и в других странах ношение мехов было установленной королевским указом привилегией знати, и это объясняет, почему горностай так часто фигурирует на старинных гербах; некоторые редкостные меха, как, например, vair, который, вне всякого сомнения, есть не что иное, как королевский соболь, имели право носить одни только короли, герцоги и занимающие определённые должности вельможи. Различали vair, состоящий из мелких, и vair, состоящий из крупных шкурок; слово это уже лет сто как вышло из употребления и до такой степени забылось всеми, что даже в бесчисленных переизданиях «Сказок» Перро про знаменитую туфельку Золушки, которая первоначально была, по-видимому, из мелкого vair, в настоящее время говорится, что она хрустальная (verre).

В дальнейшем эта версия стала распространённой, однако далеко не все разделяли подобную точку зрения. Например, в произведении Анатоля Франса «Книга моего друга» (глава «Разговор о волшебных сказках») между героями происходит следующий диалог:

Лаура. Ведь неправильно говорят, что у Золушки были хрустальные башмачки. Невозможно представить себе башмачки, сделанные из того же материала, что и графин. Башмачки, подбитые беличьим мехом, более приемлемы, но все же не очень остроумно в такой обуви вывозить девушку на бал. В меховых башмачках ножки Золушки были бы похожи на мохнатые голубиные лапки. Надо быть без ума от танцев, чтобы плясать в меховых туфельках. Но все девушки таковы: будь у них свинцовые подмётки, все равно они станут плясать.

Раймонд. Кузина, я же предупреждал: опасайтесь здравого смысла. Золушка была обута не в меховые, а в хрустальные башмачки, прозрачные, как стекло Сен-Гобена, как воды родника, как горный хрусталь. Вы же знаете, что у неё были волшебные туфельки, а этим сказано все.

Указывалось также, что даже если в народном варианте сказки туфельки были не из стекла, то этот образ мог появиться в сказке не в результате ошибки (автора или издателей), поскольку Перро мог создать образ стеклянных туфелек вполне сознательно. Например, писатель Клод Метра указывал на символическое значение стекла:

Стекло выбрано вовсе не случайно. Здесь есть что-то подобное идее светоносной прозрачности, которая является противоположностью грязного лица в начале сказки. В то же время стекло создаётся огнём, это природное вещество, которое полностью преображается благодаря пеплу… и в какой-то мере, это стекло может быть символом того, что человеческое существо может, как сам Бог, создавать мир, который является одновременно миром света и прозрачности. В конце истории Золушка, невеста Пепла, становится невестой Солнца.

Французский писатель Эмиль Дешанель тоже предполагал, что образ стеклянных туфелек был создан автором не по ошибке, а для усиления «чудесности» сказки:

Пойти на бал, танцевать, обутой в стекло! Именно то, что это невозможно, особенно поражает воображение и кажется волшебным… И возможно, Перро пошёл на это сознательно.

По мотивам французской сказки были выпущен многочисленные игровые и мультипликационные фильмы, как прямые адаптации, так и полные переосмысления использующие отдельные элементы сюжета.

rusjev.net
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