Получены новые сигналы от инопланетян

В марте этого года ученые поймали 10 мощных всплесков радиосигналов, идущих из одного и того же пространства космоса. На днях ученые поймали еще 6 новых сигналов из того же места, расположенного за пределами нашего Млечного Пути. Эти быстрые дискретные радиоимпульсы (FRB) очень заинтересовали ученых своей необычностью. Длились они всего несколько миллисекунд, но при этом за очень короткий промежуток времени генерировали столько энергии, сколько Солнце смогло бы только за целый день.
До обнаружения первых 10 сигналов в марте практически все в научном сообществе считали, что такие радиоимпульсы являются одиночными явлениями, происходящими в самых разных уголках Вселенной. Так как ранее наблюдавшиеся радиовсплески не обладали каким-то общим характерным признаком, исследователи не смогли разобраться в том, что же на самом деле является их источником. Что интересно, сами по себе такие радиоимпульсы не являются редким явлением. Ученые отмечают, что по всей Вселенной ежедневно происходит около 2000 FRB, однако их очень низкая продолжительность не позволяет выяснить их природу.
Немаловажно отметить, что открывать FRB наука начала только в 2007 году – до этого момента имеющееся научно-техническое оборудование было не настолько мощным и точным, чтобы можно было в режиме реального времени за ними следить. Как правило, приходилось изучать эти явления уже после того, как они происходили. Однако в этом году астрономы обнаружили сразу 16 выбросов, идущих с одного и того же направления, поэтому у ученых, вероятнее всего, наконец появится возможность сузить круг поиска и подозреваемых в этих невероятно мощных, но кратковременных всплесках.
Первые десять всплесков радиоволн были пойманы нашими телескопами в марте этого года, однако, как указывают ученые, свое начало они берут еще в мае и июне 2015-го. Они не только оказались первыми FRB-сигналами, обнаруженными за пределами Млечного Пути (все наблюдаемые ранее предположительно образовывались внутри нашей галактики), но еще и демонстрировали общие характерные черты, чего ранее никогда не наблюдалось.
Шесть радиосигналов были обнаружены обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико в промежутке всего 10 минут между каждым, четыре остальные были обнаружены в течение месяца, при этом все 10 пришли из одного и того же пространства космоса. Когда команда исследователей ознакомилась с более ранними астрономическими данными, было обнаружено, что FRB-сигнал 2012 года также пришел к нам с того же самого пространства космоса. То есть в общей сложности уже 11 сигналов брали свое начало из одного и того же региона. Это навело ученых на мысль о том, что за пределами Млечного Пути может находиться какой-то неизвестный, но невероятно мощный источник, способный с весьма частой периодичностью посылать короткие, но очень мощные сигналы.
Новые шесть сигналов обнаружили ученые из канадского Университета Макгилла. Все они пришли из того же пространства космоса, поэтому источнику этих радиосигналов решили в конечном итоге дать общее название FRB 121102.
«Мы сообщаем о радио- и рентгеновских наблюдениях единственного сейчас источника кратковременных, но повторяющихся радиосигналов, FRB 121102», — пишет команда исследователей в журнале The Astrophysical Journal.
«Мы обнаружили еще шесть всплесков радиосигналов, идущих от этого источника: пять из них было обнаружено с помощью телескопа Грин-Бэнк на частоте 2 ГГц, последний, на частоте 1,4 ГГц, был получен с помощью телескопа обсерватории Аресибо. Теперь в общей сложности количество одинаковых сигналов составляет 17».
Команда указывает, что не может определить точное расположение FRB 121102, но учитывая, насколько их низшие частоты были замедлены, можно с уверенностью сказать, что свое начало они берут далеко за пределами Млечного Пути. И как раз эта информация может дать нам некоторые важные подсказки о том, чем же именно является их источник.
Одним из наиболее популярных предположений является столкновение двух нейтронных звезд, формирующих черную дыру. К такому мнению ученых подтолкнула специфика кратковременности радиосигналов. Две сталкивающиеся нейтронные звезды, вероятнее всего, просто выбрасывают всплески радиоволн во все уголки Вселенной.
Однако повторяющаяся природа этих удаленных сигналов, особенно если учитывать их единое направление, может говорить о том, что сталкивающиеся нейтронные звезды здесь ни при чем. По крайней мере в случае именно этих FRB-сигналов. Все 17 сигналов указывают на то, что в этом регионе космоса происходят менее драматичные моменты. Наиболее вероятной гипотезой на данный момент является то, что все эти сигналы могут идти от какого-то экзотического объекта вроде молодой нейтронной звезды, которая вращается с такой частотой, что способна испускать невероятно мощные импульсы.
Следует также понимать, что наблюдаемые разные типы FRB необязательно должны противоречить друг другу. Более ранние исследования указывают на то, что во Вселенной могут встречаться разные типы дискретных радиоимпульсов, имеющих разные источник происхождения. Это по крайней мере подтверждается тем фактом, что повторяющиеся радиоимпульсы FRB 121102 оказались шире, чем те, которые наблюдались внутри нашей галактики. Однако без дополнительных доказательств ученые пока не готовы дать уверенный ответ на вопрос об их реальном источнике.
«Является ли источник радиоимпульсов FRB 121102 уникальным объектом или же все радиоимпульсы имеют свойство повторяться – в любом случае очень интересно выяснить и понять принципы и особенности такой быстрой межгалактической радиопередачи», — говорят исследователи.
Ученые продолжают следить за небом и ждут появления новых FRB как внутри, так и снаружи нашей галактики, надеясь на сей раз уже точно выяснить их природу. Согласно исследователям, эти знания помогут нам разгадать и другие загадки нашей Вселенной.v-shoke.com