Все больше свидетельств обитаемости Луны

Человечество настолько стремится в глубокий космос, что порой это похоже на стремление ребенка, который страстно желает стать взрослым. Однако, прежде всего, ему необходимо пройти шаг за шагом все этапы взросления. И первым шагом для освоения космоса была и остается Луна, которая содержит в себе еще так много тайн. Что и подтверждает астроном–любитель Дэвид Лунар, вооружившийся мощным телескопом с присоединенной к нему видеокамерой.
Дэвид, как заправский детектив, исследует каждый кратер и любую неровную складку на поверхности Луны в поисках необычных аномалий, которые особенно четко видны на границе видимой и теневой сторон.
В архиве увлеченного астронома уже достаточно много открытий, однако в этот раз в объектив его телескопа попала громадная сферическая структура, которая уютно устроилась в самом центре одного из кратеров.
Несмотря на утверждения скептиков, которые считают эту сферу обычным метеоритом, который при падении образовал вокруг себя глубокий кратер, уфологи в один голос твердят, что это громадный НЛО, полеты которого уже не раз снимали на видео.
В круглом окуляре объектива видно, что сфера имеет правильные формы, с углублениями по центру. Она настолько огромна, что наполовину возвышается над кромками кратера. Это вполне может быть летательный аппарат или какое-то искусственно созданное сооружение, с разместившейся в нём базой инопланетян.
«Отличная находка! Это 100% доказательство, что инопланетяне существуют на нашей Луне», - прокомментировал видео Дэвида слишком хорошо известный уфолог Скотт К. Уоринг.
«Эта странная структура совершенно не типична для Луны, - сказал уфолог Тайлер Глокнер из команды охотников за НЛО Secureteam10. – Люди, которые с помощью мощных телескопов постоянно наблюдают за Луной, хорошо знают, что такое естественные природные структуры».
Тайлер считает, что при падении метеорита или космического мусора, в месте удара обязательно были бы разбросаны в случайном порядке камни и валуны.
«Это удивительные кадры. Из тысяч фотографий и видеозаписей с поверхности Луны, которые я просмотрел за многие годы, я никогда не видел такого идеального сферического объекта», - добавил уфолог и тут же показал еще одну удивительную находку.
На фотографии миссии «Аполлон 15», Тайлер обнаружил очень странную структуру. В правой части снимка очень хорошего разрешения, который сделали астронавты из иллюминатора посадочного модуля, на самой кромке горизонта из темноты за космическим аппаратом землян наблюдает внеземной объект.
Довольно крупная необычная аномалия, которая выглядывает из-за лунного пригорка, не похожа на камень, холм или еще один кратер. Даже несмотря на то, что она находится очень далеко от точки съемки, Тайлер, увеличивая яркость и контрастность, попытался рассмотреть ее во всех деталях.
Структура выглядит как механический объект или вершина какой-то платформы. С правой стороны от нее торчит Г-образный кронштейн, который, по всей вероятности, может поворачиваться в нужном направлении.
«Это, безусловно, искусственная структура», - уверен Тайлер Глокнер, который считает, что практически все фотографии с Луны содержат в себе множество секретов и потрясающих аномалий, которые раньше были упущены из виду и открываются только сейчас. Кто ищет, тот находит.v-shoke.com