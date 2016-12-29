Древние пирамиды были построены 40 тысяч лет назад?!

Эксцентричные гипотезы тоже нужно рассматривать... Археолог из Боснии Османагич утверждает, что в центре Европы 40 тысяч лет назад существовала допотпная цивилизация, исчезнувшая по неизвестной причине. И хотя большинство даже "альтернативных" исследований убеждены, что "боснийские пирамиды" - это миф, он этому не верит и приводит свои доказательства.
...В глубине пирамиды царит зловещий полумрак - туннель слабо освещён тусклыми лампочками. Один лабиринт переходит в другой, скручиваясь спиралями. Подземные коридоры растянулись на 8-10 км. Расчистка идёт постепенно и продолжается без перерыва уже пять лет - волонтёрам приходится долбить землю и известняк. Холодно, изо рта идёт пар. Сверху капает вода. Луч света от фонарика упирается в камень - на нём вырезаны руны и символы, напоминающие буквы E и Y.
Солнце, Луна и Дракон
- Мы обнаружили валун не так давно, - объясняет археолог, поправляя шляпу а-ля Индиана Джонс. - Считается, что руны - письмена древних германцев - относятся к I в. до н. э. А этот камень, согласно анализу, постарше египетских фараонов. Как он мог попасть в самую глубину подземелий Теперь посмотрите налево, где плоская плита. Один к одному - алтарь храмов каменного века на Мальте. Мои коллеги, учёные из университетов Милана и Триеста, предполагают: пирамиду Солнца строили в общей сложности... тысячу лет! Но главный вопрос другой: кем были эти строители
Долгое время считалось, что пирамида Високо - просто обычная гора. (Справедливости ради: пока еще тоже нет оснований считать по-другому...)
51-летний Семир Османагич - доктор социологии университета Сараево. В 2005 г. после серии исследований он объявил: заросшая лесом гора близ города Високо (30 км от столицы Боснии и Герцеговины) на самом деле древняя 220-метровая пирамида, построенная неизвестной цивилизацией примерно 40 тыс. лет назад! Археологические раскопки начались уже через год. Почти сразу же удалось установить, что гора состоит из огромных каменных блоков (2-3 м в высоту), к её вершине ведут ступени, у подножия - дорога, вымощенная брусчаткой, а в глубине вырублены террасы. Османагич сообщил на пресс-конференции: всего в долине у Високо удалось обнаружить пять пирамид, когда-то сооружённых древними зодчими в честь Солнца, Луны и неведомого божества Дракона. Все строения соединены между собой сетью подземных туннелей.
- Нам со школы объясняют: в истории не осталось белых пятен, такое попросту невозможно, - улыбается Османагич, затаскивая меня дальше вглубь пирамиды. - Но можем ли мы говорить о том, что творилось на планете 20-30 тыс. лет назад, если даже по Второй мировой войне между историками ведутся споры Не дай бог, нашу цивилизацию уничтожат природные катаклизмы - другие люди, которые потом заселят Землю, тоже не будут знать о нас ничего, полагая, что раньше тут жили только мамонты.
После старта раскопок у Високо научный мир раскололся пополам. И верно, без доказательств весьма сложно поверить в то, что тысячи лет посреди Европы простояли пирамиды неизвестной цивилизации и никто не обратил на них внимания. Даже министерство культуры Боснии и Герцеговины, поначалу поддержавшее Османагича, в 2007 г. разругалось с ним, выпустив официальное заявление: дескать, пирамиды из камня действительно есть, но они созданы «в ходе природной формации, без участия человека». Османагич в ответ высадил в Високо десант специалистов со всего мира - как итальянских профессоров, так и знаменитого египтолога Набиля Абдель-Свелима. Тот, посетив раскопки с инспекцией, сообщил в отчёте: природная формация не доказана, ступеньки и террасы природа не образует - по сути, «пирамида Солнца является крупнейшим мировым сооружением и на 30 м по высоте больше пирамиды Хеопса».
Цивилизацию убил взрыв изнутри
Научные баталии продолжаются: кто-то называет доктора из Сараево мистификатором, кто-то - гением археологии. Скажу одно: изнутри пирамида действительно впечатляет, на её раскопках работают сотни добровольцев со всего мира. Семир Османагич лично провёл меня по подземным лабиринтам - он уверен, что в глубине пирамид существовали целые города. Особо стоит отметить: копая землю, волонтёры не находят никаких останков. Ни людей, ни животных, ни даже мёртвых насекомых. Червяки - и те там не водятся. Османагич считает: это свидетельство природного катаклизма, который сжёг пирамиды Високо изнутри. Жители загадочной цивилизации покинули долину - так, как индейцы майя по неизвестной причине бежали из своих городов на Юкатане. Между тем понимаешь: все пирамиды мира сделаны по одной схеме. Четыре стороны «чуда» Високо в Боснии сориентированы на запад, восток, север и юг, причём северная часть направлена к Полярной звезде - так же, как у пирамид Египта и Мексики. Кроме камня с резными рунами при раскопках обнаружены столбики и плиты со странным орнаментом. Так какая же цивилизация много тысяч лет назад была способна воздвигнуть подобные громадины прямо посреди Европы
- Я занимаюсь исследованиями пирамид много лет, - светя фонариком, поясняет доктор Османагич. - Могу сказать: даже в Египте некоторые учёные не признают официальной точки зрения, что пирамиды были гробницами. Нет объяснений, как в Древнем Египте без раствора, строительных кранов, вручную были построены такие гигантские сооружения. Пирамиды есть по всему миру - не только в Египте, Перу и Мексике. Есть и другие - ступенчатые пирамиды на острове Тенерифе у Африки, на Маврикии, в Индонезии, подводная пирамида рядом с Тайванем. Получается, эти сооружения покрывали всю планету. Кому они принадлежали и, самое главное, для чего служили?!v-shoke.com