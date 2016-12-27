До Потопа Земля была "планетой гигантов"?..

В мифологии есть многочисленные упоминания о "планете богов", где все растения, деревья и животные во много раз больше, чем на нашей планете. Но что, если речь идет не о другой планете, мире, а как раз о нашей Земле - но только до Потопа?.. Ведь люди, не видевшие ничего подобного много тысячелетий, просто не могли поверить, что это когда-то существовало здесь... Поэтому в мифах трансформировали местонахождение "гигантов" в силу своего понимания.Между тем, существует гипотеза, объясняющая такие странные вещи как "допотопный гигантизм и всеобщее изобилие в природе", а также связывающая последующее "проклятие земли" с тем что человеку теперь нужно "в поте лица своего выращивать еду" и "земля не будет давать силы человеку". Эта версия способна объяснить и возникновение пустынь на месте лесов.Ответ на эти вопросы в принципе прост и объясняется эффектами "электрогрядки". Если очень кратко - разница потенциалов между почвой и облаками может усиливать или ослаблять рост и развитие растений в несколько раз.Если до Потопа, до того как избыток воды в верхних слоях атмосферы выпал дождём (если рассматривать такую модель), разница электрического потенциала была в несколько раз больше, чем теперь, тогда легко объясняется последующее (нынешнее) измельчание в живой природе.Изменение разности потенциалов между землёй и небом после Потопа также может объяснить такие загадки как возникновение пустынь в Африке (Сахара) и Азии (Гоби), обосновать вымирание почти всех древних гигантских видов растений и животных и ослабление существующих сейчас видов.Сама суть гигантизма на Земле могла заключаться в атмосферном давлении; известно что карликовые или миниатюрные деревья и растения (например, деревья бонсай) могут выращиваться под колпаком при пониженном атмосферном давлении, и наоборот, гигантскими они вырастают при повышенном атмосферном давлении. Если "до Потопа" давление было повышенным, и, одновременно, разность потенциалов между землёй и облаками была выше, тогда эффекты древнего гигантизма и нынешнего измельчания находят здесь своё объяснение.Собственно, исследования подтверждают, что когда-то атмосферное давление на Земле было другим - поэтому здесь и могли блуждать такие монстры, как динозавры. При нынешнем давлении их бы просто расплющило, их кости бы не выдержали, они бы не смогли ходить и жить. Ученые лишь не уточняют, когда атмосферное давление было другим.Возможно ли, что еще совсем недавно - и лишь планетарная катастрофа, произошедшая 12 с половиной тысяч лет назад, изменила ситуация и обрекла гигантов на стремительное вымирание?..