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Ученые доказали возможность перемещений как в прошлое, так и в будущее

Ученые доказали возможность перемещений как в прошлое, так и в будущееДолгое время утверждалось, что "машина времени" физически невозможно - потому что противоречит базовым законам. Мол, фантазируйте, не фантазируйте с вашими "гербертами уэллсами", в реальности все это неосуществимо. Потом физики вдруг "прозрели" и твердо объяснили: путешествовать в будущее все-таки вполне возможно (и даже продемонстрировали конкретный механизм - возмущение гравитации вблизи черной дыры), но в прошлое - ни-ни, это "просто невозможно". Умом мы понимали, что что-то здесь не так, но только сейчас, при помощи конкретного научного эксперимента удалось доказать: никаких ограничений нет. И прошлое, и будущее могут быть доступными для перемещений.

Выяснили это австралийские ученые, проведя исследование поведения фотонов, элементарных частиц. Квантовый эксперимент убедительно показал: между одними и теми же фотонами в разных временных промежутках (как вперед, так и назад) существует определенная связь. То есть, существует возможность "прокрутить пленку" и оказаться в том или ином состоянии, без нарушения каких-либо базовых законов. Более того, строение самих фотонов обуславливает наличие подобных связей. Природа это "продумала"...

Проще говоря, "точка" имеет возможность ретрансляции себя как в прошлое, так и в будущее. А что верно для микроуровня - то же справедливо и для макро. Ведь даже строение клеток идентично строению звезд в небе... Как там у масонов: "Что внутри - то и снаружи".

Однако, данное открытие не означает, что завтра уже начнутся испытания по "временным перелетам". Возможность для "установления связей" действительно существует. Но ученые по-прежнему не знают, как быть с причинно-следственными связями, которые нарушаются при формировании такой кривой, соединяющей временные точки и объекты. Неизвестно, как подобное путешествие отразится на окружающем мире. При любых изменениях. Известны парадоксы, которые обсуждались теоретически. Многие помнят рассказ Брэдбери "Эффект бабочки"...

Безусловно, путешествия во времени требуют глубоко понимания законов окружающего нас мира и качественно иных технологий.

Однако, то, что это однозначно возможно и доказано с позиций науки греет души мечтателей...

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