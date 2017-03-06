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Автоледи отпразднуют 8 марта большой автогонкой в центре Киева

Автоледи отпразднуют 8 марта большой автогонкой в центре КиеваРалли стартует и финиширует на Троицкой площади возле спорткомплекса «Олимпийский». Общая дистанция трассы составляет около 70 км.

В среду, 8 марта, в Киеве состоится первый этап Большого женского авторалли, которое проводится ежегодно в это время. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

Как отмечается, традиционное Большое женское ралли в сердце столицы, которое организовывает Киевский городской автомотоклуб, пройдет уже 19-й раз.

Гонка стартует и финиширует на Троицкой площади возле спорткомплекса «Олимпийский».

«Главные задачи соревнований неизменны: проехать по маршруту гонки по улицам Киева и пройти специальные участки. Общая дистанция ралли около 70 км. Движение участниц соревнований по маршруту только в рамках правил дорожного движения Украины», - пишут организаторы.

Как сообщал «Большой Киев», для любителей менее эстремального отдыха в эти дни В ТРЦ «Мармелад» проходит выставка растений-хищников, в научно-природоведческом музее - выставка фиалок, а в Центре украинской культуры и искусства - выставка украшений из бисера. Кроме этого, в марте можно посетить бесплатно более 30 музеев.

Подробнее: bigkiev.com.ua
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