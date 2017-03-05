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Страшная авария под Киевом: есть жертвы

Страшная авария под Киевом: есть жертвыДва человека погибли и четверо ранены в ДТП на Киевщине.

4 марта в 05.30 на автодороге Хоцки-Советник произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Хюндай", в результате которого 2 человека погибли и 4 получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что на 76 километре автодороги «Борисполь-Днепр» вблизи с.Хоцькы 66-летний житель города Черкассы, управляя автомобилем «Хюндай Аксентий», не учел дорожной обстановки и в результате заноса выехал на полосу встречного движения , где совершил столкновение с автомобилем «Рено-Лагуна», под управлением 29-летнего жителя города Золотоноша Черкасской области, - сообщает пресс-служба полиции.

В результате ДТП водитель-виновник и его пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого авто и водитель и пассажир другого с многочисленными травмами госпитализированы в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
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