Зверское ограбление под Киевом: мужчину жестоко пытали

ЧП произошло в Броварском районе.
Под Киевом произошло дерзкое разбойное нападение.
Как удалось выяснить Хронике.инфо
, трое бандитов ворвались в один из домов и жестоко избили 77-летнего пенсионера и его супругу.
Инцидент произошел в ночь на среду, 1-го марта, в одном из сел Броварского района.
Ворвавшись в дом, бандиты стали избивать мужчину, затем связали его и начали пытать утюгом. Они пытались добиться, где пенсионер прячет деньги.
Досталось и 80-летней супруге хозяина дома - ее связали. В конечном итоге, преступникам удалось вскрыть сейф и забрать все деньги.
Кроме того, злоумышленники забрали с собой награды пенсионера.
Полиция занимается поиском преступников.