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Зверское ограбление под Киевом: мужчину жестоко пытали

Зверское ограбление под Киевом: мужчину жестоко пыталиЧП произошло в Броварском районе.

Под Киевом произошло дерзкое разбойное нападение.

Как удалось выяснить Хронике.инфо, трое бандитов ворвались в один из домов и жестоко избили 77-летнего пенсионера и его супругу.

Инцидент произошел в ночь на среду, 1-го марта, в одном из сел Броварского района.

Ворвавшись в дом, бандиты стали избивать мужчину, затем связали его и начали пытать утюгом. Они пытались добиться, где пенсионер прячет деньги.

Досталось и 80-летней супруге хозяина дома - ее связали. В конечном итоге, преступникам удалось вскрыть сейф и забрать все деньги.

Кроме того, злоумышленники забрали с собой награды пенсионера.

Полиция занимается поиском преступников.
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