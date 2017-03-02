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Драка в Киевраде: подробности

Драка в Киевраде: подробностиДепутаты горсовета дрались, ругались и обливались водой.

Сегодня в Киевраде выдался горячий день: на сессии произошла потасовка между депутатами фракций "Солидарность" и "Свобода", сообщает zamkova.info.

Началось все из-за выступления свободовца Юрия Левченко, который призвал мэра пойти в отставку из-за ситуации с Шулявским мостом и в целом бесхозяйственности в городе. При этом употребил фразу о том, что в противном случае "киевская громада может даже вынести его вперед ногами". В ответ депутат "Солидарности" Александр Харченко предложил обратиться в ГПУ, чтобы там отреагировали на подобные угрозы.

После этого в конфликт ввязался другой свободовец — Владимир Назаренко, бросив в Харченко монеты как "30 серебрянников", тот в ответ вылил на него воду и началась массовая стычка. Выясняя отношения, депутат "Солидарности" Андрей Андреев ударил кулаком Назаренко в лицо.

Заседание из-за конфликта было прервано на 10 минут. "Я вспылил, и мне за это стыдно", — в результате извинился Андреев. После того как все успокоились, избранники снова вернулись к повестке дня.
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