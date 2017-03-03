В Киеве: пропал без вести 12-летний школьник. Фото

В столице 12-летний мальчик убежал из приюта.
Столичные правоохранители разыскивают 12-летнего мальчика, который 5 января ушел из приюта и не вернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Хроника.инфо
со ссылкой на Обозреватель
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Известно, что несовершеннолетний Дмитрий Кузнецов неоднократно покидал места проживания.
Последний раз работники приюта видели его 26 февраля в районе Ленинградской площади. Возвращаться подросток не захотел и сбежал от воспитателей.
Приметы парня: на вид 13-14 лет, рост 140-150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, на правой щеке - родимое пятно. Был одет в темно-синюю куртку, серую толстовку, темные джинсы, голубые кроссовки.
Если вы имеете информацию о местонахождении мальчика, просьба обращаться в Деснянское управления полиции или по телефонам: (044) 530-47-06, (068) 376-55-05, 102.