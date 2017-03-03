Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:08 – Львівська компанія «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» прокоментувала конфліктну ситуацію з укладанням плитки в Житомирі 
  • 16:06 – ДТП на трасі Київ - Чоп: вантажівку перекинуло, а її водія госпіталізували (ФОТО) 
  • 16:02 – У Житомирі обговорили деталі Всесвітнього з’їзду молоді з Почесним Консулом Камеруна 
  • 15:47 – У Житомирі поліцейські викрили ще одного шахрая 
  • 15:38 – Затриману у Борисполі житомирянку чекає відбування покарання за торгівлю людьми (ФОТО) 

В Киеве: пропал без вести 12-летний школьник. Фото

В Киеве: пропал без вести 12-летний школьник. ФотоВ столице 12-летний мальчик убежал из приюта.

Столичные правоохранители разыскивают 12-летнего мальчика, который 5 января ушел из приюта и не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Известно, что несовершеннолетний Дмитрий Кузнецов неоднократно покидал места проживания.

Последний раз работники приюта видели его 26 февраля в районе Ленинградской площади. Возвращаться подросток не захотел и сбежал от воспитателей.

Приметы парня: на вид 13-14 лет, рост 140-150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, на правой щеке - родимое пятно. Был одет в темно-синюю куртку, серую толстовку, темные джинсы, голубые кроссовки.

Если вы имеете информацию о местонахождении мальчика, просьба обращаться в Деснянское управления полиции или по телефонам: (044) 530-47-06, (068) 376-55-05, 102.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 13
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Киеве пропал без вести 20-летний Студент КПИ. Фото
» Под Киевом пропал молодой мужчина. Фото
» В Киеве бандит напал на 10-летнего мальчика
» В Киеве пропали три мальчика: в соцсетях сообщают противоречивые данные
» В Киеве разыскивают мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суддю Чауса затримано в Молдові
Уряд вдвічі скоротив процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм, - Зубко
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+